Za streľbou na troch ľudí v New Yorku stojí len 17-ročný tínedžer. Polícia ho už vzala do väzby

Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Útočník bol vzatý do policajnej väzby a strelná zbraň bola zaistená.

Traja ľudia utrpeli zranenia v sobotu počas streľby na námestí Times Square v New Yorku. Polícia zadržala podozrivého 17-ročného strelca.

TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka New York Post.

Hovorca polície ozrejmil, že k streľbe na známom námestí došlo približne o 1:20 h miestneho času (7:20 h SELČ).

Útok si vyžiadal 3 zranených

Pri streľbe utrpela 18-ročná žena ľahké zranenia krku a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov utrpeli zranenie dolných končatín. Všetkých previezli do nemocnice a podľa polície ani v jednom prípade nejde o život ohrozujúce zranenia.

Vzhľadom na vek páchateľa polícia nezverejnila jeho meno a dosiaľ neboli ani vznesené obvinenia. „Útočník bol vzatý do policajnej väzby a strelná zbraň bola zaistená,“ dodal hovorca.

AFP tvrdí, že k sobotňajšej streľbe došlo na križovatke 44. ulice a Siedmej Avenue, v centre divadelnej štvrte mesta, obľúbenej medzi turistami.

Koncom júla došlo v New Yorku k podobnému incidentu. Strelec v tom čase zabil štyri osoby a podľa všetkého následne otočil zbraň proti sebe a vzal si život v jednom z mrakodrapov v newyorskej štvrti Manhattan. Jednou z obetí bol aj policajt.

