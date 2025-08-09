Panika na Times Square: Útočník postrelil troch ľudí, polícia ho už zadržala. Z miesta nešťastia prichádzajú hrozivé videá

V americkom štáte New York, v jednom z najfrekventovanejších miest, Times Square, sa v skorých ranných hodinách odohrala mimoriadna udalosť. Útočník tam postrelil troch ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice. Polícia ho už zadržala.
Informujú o tom viaceré spravodajské portály.
Traja zranení sú v stabilizovanom stave
Podľa Mirror sa prvé správy o streľbe začali šíriť najmä na sociálnych sieťach, a to približne o 2:00 miestneho času (8:00 nášho času). Útok potvrdila aj polícia v New Yorku, ktorá informuje o troch zranených, ktorí už boli prevezení do nemocnice. Má ísť o 18-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 19 a 65 rokov.
🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting
Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.
For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh
— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025
Magazín Sun píše, že zranení sú v stabilizovanom stave. Páchateľa mala polícia už zadržať. Podľa svedkov mali telá zranených ležať na zemi, potom nasledoval masívny policajný zásah.
Len pred pár dňami sa v New Yorku odohrala iná tragédia, kedy útočnik zabil 4 ľudí, vrátane jedného policajta, a neskôr aj seba.
Správu aktualizujeme.
