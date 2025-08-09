Panika na Times Square: Útočník postrelil troch ľudí, polícia ho už zadržala. Z miesta nešťastia prichádzajú hrozivé videá

Aktuálna správa
Tomáš Mako
Podľa svedkov mali telá zranených ležať na zemi.

V americkom štáte New York, v jednom z najfrekventovanejších miest, Times Square, sa v skorých ranných hodinách odohrala mimoriadna udalosť. Útočník tam postrelil troch ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice. Polícia ho už zadržala.

Informujú o tom viaceré spravodajské portály.

Traja zranení sú v stabilizovanom stave

Podľa Mirror sa prvé správy o streľbe začali šíriť najmä na sociálnych sieťach, a to približne o 2:00 miestneho času (8:00 nášho času). Útok potvrdila aj polícia v New Yorku, ktorá informuje o troch zranených, ktorí už boli prevezení do nemocnice. Má ísť o 18-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 19 a 65 rokov.

Magazín Sun píše, že zranení sú v stabilizovanom stave. Páchateľa mala polícia už zadržať. Podľa svedkov mali telá zranených ležať na zemi, potom nasledoval masívny policajný zásah.

Len pred pár dňami sa v New Yorku odohrala iná tragédia, kedy útočnik zabil 4 ľudí, vrátane jedného policajta, a neskôr aj seba.

Správu aktualizujeme.

