Za letenku dáte 110 eur, ste tu za 3 hodiny: Slováci prezradili, kam chodia na dovolenku na jeseň

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Koniec leta nemusí znamenať koniec dovolenkovania.

Dovolenka sa nám neraz spája s letom. No nemusí to tak byť. Cestovanie mimo letnej sezóny je neraz lacnejšie a vyhnete sa najväčším davom turistov. Slováci prezradili, kam chodia najradšej na jesennú dovolenku.

Mimo letnej sezóny to neraz vyjde lacnejšie

Každý má inú predstavu o ideálnej dovolenke. Niekto chce ležať na pláži a vyhrievať sa na slnku, niekto radšej trávi čas v horách. Iní zas chcú preskúmať zákutia veľkomiest po celom svete. Kam chodia najradšej za zážitkami v jesenných mesiacoch Slováci?

Foto: interez.sk

Pre mnohé destinácie platí, že mimo letných mesiacov zaplatíte oveľa menej za cestu, ale aj za ubytovanie. My sme napríklad navštívili chorvátske Vodice, kde nás ubytovanie takmer priamo pri mori vo vynovenom apartmáne vyšlo na 40 eur na noc na osobu. Niet pochýb o tom, že počas sezóny je to omnoho drahšie.

Cestovanie doma alebo v exotike?

Niektorí Slováci preferujú dovolenku na Slovensku a píšu, že v čase, keď nemali školopovinné deti, chodievali do Tatier. Iní si však radšej užijú trochu exotiky a zmieňujú napríklad Egypt či Južný Cyprus. Počasie je tu vraj príjemne teplé aj na jeseň a aj letenky kúpite za priateľskejšiu cenu. Podľa Kiwi ich v októbri kúpite už od 110 eur, pričom na Cypre ste z Viedne za 3 hodiny.

Foto: Pexels

Medzi populárne jesenné destinácie patrí aj Sardínia. Ľudia si pochvaľujú takmer prázdne pláže a ideálny čas na objavovanie okolia. Kúpanie v mori si síce niektorí už radšej rozmyslia, no stále je možné a celkom príjemné. Ďalší spomínajú Omán, Spojené arabské emiráty či Kapverdy.

Iní chvália jesennú Maltu, Sicíliu, ale aj Malorku. Zmienka padla aj o Tunisku. Vraj stačí len trochu googliť a každý nájde to, po čom mu srdce piští a za priaznivejšiu cenu ako v lete.

