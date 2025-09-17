Ubytovanie od 3 eur a pivo za 1,91 eura: Podceňovaná destinácia je klenotom, kde budú Slováci ako v raji

Cestovať sa oplatí počas celého roka. Ak vám to škola, práca či iné povinnosti dovolia, máme pre vás ďalší tip na zaujímavý klenot, ktorý môžete spoznávať aj v tomto období. Mnohým Slovákov by sem ani len nenapadlo vyraziť na výlet, no je to chyba.
Dôkazom je aj unikátne umiestnenie, ktoré toto miesto dostalo. Cestovateľský magazín Time Out vybral 33 najviac podceňovaných destinácií z celého sveta. Za viacerými z nich nemusíme cestovať na iný svetadiel, keďže ich nájdeme u nás v Európe. Rebríček zostavili cestovatelia, ktorí všetky tieto miesta navštívili a vychádzali zo svojich vlastných skúseností a zážitkov.
V top 10 viacero zaujímavých miest, ktoré nemáme ďaleko
Prvé miesto síce patrí exotickému polostrovu Osa na Kostarike, no hneď v jeho závese sa ocitla európska destinácia – obec Carry-le-Rouet, ktorú nájdeme na juhu Francúzska. My vám odporúčame dať si do svojho hľadáčika aj desiatu priečku, ktorú obsadili Azorské ostrovy. Dostali prezývku Havaj Európy (ktorá sa ale používa aj na pomenovanie Madeiry) a najväčším spomedzi nich je São Miguel. Navštívili sme ho a čo by ste určite nemali vynechať, sme pre vás zhrnuli v reportáži. V prvej desiatke rebríčka nájdeme aj Skopje, hlavné mesto Severného Macedónska.
No klenot, ktorý si priblížime, si vyslúžil 6. miesto. Je ním Gruzínsko, alebo presnejšie jeho Gruzínska vojenská cesta (Georgian Military Highway), ktorá spája hlavné mesto Tbilisi s ruským mestom Vladikavkaz.
Time Out vyzdvihuje Gruzínsko ako hot destináciu, ktorá práve teraz zažíva svoje obdobie na výslní. Pripomína však, že aj keď sa sem dobrodruhovia vyberú, toto spomínané miesto vynechajú. Pri vzrušujúcej jazde po Gruzínskej vojenskej ceste si môžete urobiť viacero zastávok, napríklad pri atrakcii v podobe opustených automobilov zo sovietskej éry. Zadosťučinením za to, že dáte tomuto historickému klenotu šancu, vám okrem iného budú aj úchvatné výhľady na Kaukazské pohorie, pripomína magazín.
Dostať sa z našich končín do Gruzínska nie je problém
Do hlavného mesta Tbilisi si môžete zaletieť z Budapešti, ceny leteniek začínajú na asi 156 eurách, alebo z Viedne sa dostanete priamo do mesta Batumi od približne 220 eur. Najlacnejšie letenky si viete uchmatnúť do mesta Kutaisi od 53 eur. Ideálne je vybrať si, čo chcete v Gruzínsku vidieť a tomu prispôsobiť svoj prílet, keďže také Tbilisi sa nachádza viac na východ, zatiaľ čo Batumi priamo na pobreží.
Ak vás zaujala Gruzínska vojenská cesta, najviac sa vám oplatí pristáť práve v Tbilisi. Tam si požičať auto a vyraziť na vysnívaný roadtrip. V hlavnom meste sa oplatí pobudnúť aspoň pár dní a nasať jeho atmosféru. A ak preferujete lowcost cestovanie, toto miesto môže byť pre vás tým pravým.
Dovolenka za pár šupov
Ubytovanie na prvú októbrovú noc sme našli v spoločnej izbe od 3 eur na noc, navyše v hosteli s dobrým hodnotením, alebo v samostatnej izbe od 13 eur pre dve osoby na noc, čo vychádza na 6,50 eura na jedného.
Síce sa nám tieto ceny môžu zdať v dnešnej dobe priam šialené, no realitou je, že Tbilisi je o 33,3 % lacnejšie než naša Bratislava, ukazujú dáta Numbeo. Podľa nich vás obed v lacnej reštaurácii v hlavnom meste Gruzínska vyjde na 9,55 eura, alebo za veľké pivo dáte 1,91 eura.
Takže ak ste začali pochybovať o tom, či sa v dnešnej dobe dá cestovať aj za menej peňazí, odpoveďou je áno. Len musíte vyberať destinácie, v ktorých to nie je žiadny problém, alebo striktne a včas dopredu plánovať.
Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.
Nahlásiť chybu v článku