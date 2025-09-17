Ubytovanie od 3 eur a pivo za 1,91 eura: Podceňovaná destinácia je klenotom, kde budú Slováci ako v raji

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Šup na lacnú dovolenku!

Cestovať sa oplatí počas celého roka. Ak vám to škola, práca či iné povinnosti dovolia, máme pre vás ďalší tip na zaujímavý klenot, ktorý môžete spoznávať aj v tomto období. Mnohým Slovákov by sem ani len nenapadlo vyraziť na výlet, no je to chyba. 

Dôkazom je aj unikátne umiestnenie, ktoré toto miesto dostalo. Cestovateľský magazín Time Out vybral 33 najviac podceňovaných destinácií z celého sveta. Za viacerými z nich nemusíme cestovať na iný svetadiel, keďže ich nájdeme u nás v Európe. Rebríček zostavili cestovatelia, ktorí všetky tieto miesta navštívili a vychádzali zo svojich vlastných skúseností a zážitkov.

V top 10 viacero zaujímavých miest, ktoré nemáme ďaleko

Prvé miesto síce patrí exotickému polostrovu Osa na Kostarike, no hneď v jeho závese sa ocitla európska destinácia – obec Carry-le-Rouet, ktorú nájdeme na juhu Francúzska. My vám odporúčame dať si do svojho hľadáčika aj desiatu priečku, ktorú obsadili Azorské ostrovy. Dostali prezývku Havaj Európy (ktorá sa ale používa aj na pomenovanie Madeiry) a najväčším spomedzi nich je São Miguel. Navštívili sme ho a čo by ste určite nemali vynechať, sme pre vás zhrnuli v reportáži. V prvej desiatke rebríčka nájdeme aj Skopje, hlavné mesto Severného Macedónska.

No klenot, ktorý si priblížime, si vyslúžil 6. miesto. Je ním Gruzínsko, alebo presnejšie jeho Gruzínska vojenská cesta (Georgian Military Highway), ktorá spája hlavné mesto Tbilisi s ruským mestom Vladikavkaz.

Time Out vyzdvihuje Gruzínsko ako hot destináciu, ktorá práve teraz zažíva svoje obdobie na výslní. Pripomína však, že aj keď sa sem dobrodruhovia vyberú, toto spomínané miesto vynechajú. Pri vzrušujúcej jazde po Gruzínskej vojenskej ceste si môžete urobiť viacero zastávok, napríklad pri atrakcii v podobe opustených automobilov zo sovietskej éry. Zadosťučinením za to, že dáte tomuto historickému klenotu šancu, vám okrem iného budú aj úchvatné výhľady na Kaukazské pohorie, pripomína magazín.

Gruzínska vojenská cesta, foto: Vadim Tolbatov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dostať sa z našich končín do Gruzínska nie je problém

Do hlavného mesta Tbilisi si môžete zaletieť z Budapešti, ceny leteniek začínajú na asi 156 eurách, alebo z Viedne sa dostanete priamo do mesta Batumi od približne 220 eur. Najlacnejšie letenky si viete uchmatnúť do mesta Kutaisi od 53 eur. Ideálne je vybrať si, čo chcete v Gruzínsku vidieť a tomu prispôsobiť svoj prílet, keďže také Tbilisi sa nachádza viac na východ, zatiaľ čo Batumi priamo na pobreží.

Ak vás zaujala Gruzínska vojenská cesta, najviac sa vám oplatí pristáť práve v Tbilisi. Tam si požičať auto a vyraziť na vysnívaný roadtrip. V hlavnom meste sa oplatí pobudnúť aspoň pár dní a nasať jeho atmosféru. A ak preferujete lowcost cestovanie, toto miesto môže byť pre vás tým pravým.

Foto: Screen Booking

Dovolenka za pár šupov

Ubytovanie na prvú októbrovú noc sme našli v spoločnej izbe od 3 eur na noc, navyše v hosteli s dobrým hodnotením, alebo v samostatnej izbe od 13 eur pre dve osoby na noc, čo vychádza na 6,50 eura na jedného.

Síce sa nám tieto ceny môžu zdať v dnešnej dobe priam šialené, no realitou je, že Tbilisi je o 33,3 % lacnejšie než naša Bratislava, ukazujú dáta Numbeo. Podľa nich vás obed v lacnej reštaurácii v hlavnom meste Gruzínska vyjde na 9,55 eura, alebo za veľké pivo dáte 1,91 eura.

Takže ak ste začali pochybovať o tom, či sa v dnešnej dobe dá cestovať aj za menej peňazí, odpoveďou je áno. Len musíte vyberať destinácie, v ktorých to nie je žiadny problém, alebo striktne a včas dopredu plánovať.

Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť. 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Len 23,50 eura na noc a 5 hodín autom od Bratislavy: Našli sme klenot, ktorý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac