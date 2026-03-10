Mamička kráčala po chodníku a dieťa jej padlo do diery. Peniaze vraj idú na cyklistické stojany, nie na opravy

Na nebezpečný stav chodníka v Ružomberku upozornila obyvateľka mesta na sociálnej sieti. Bola svedkom, ako dieťa spadlo do veľkej diery.
Podľa jej slov išla po chodníku na Bystrickej ceste. Pred ňou kráčala mamička s malým dieťaťom. Dieťa však počas chôdze spadlo priamo do väčšej diery v chodníku. „Vďaka Bohu, že sa malému nič nestalo,“ napísala žena na sociálnej sieti. Zároveň upozornila, že nejde o malú dieru a podobné problémy sa v meste objavujú na viacerých miestach.
Kritika mestských poslancov
V príspevku zároveň kritizovala poslancov a vedenie mesta. Podľa nej by sa mali prejsť pešo po uliciach, aby na vlastné oči videli stav chodníkov a ciest. Nesúhlasí ani s argumentom, že diery sa v zime nedajú opravovať. Podľa nej existujú materiály, ktoré cestári môžu použiť na dočasné opravy.
„Výhovorky, že je zima a diery sa nedajú opraviť, si myslím je nezmysel, pretože cestári vedia, čo použiť, aby dieru „zaplátali“,“ uviedla ďalej v príspevku.
Zároveň dodala, že peniaze by sa podľa nej mali využívať skôr na opravu chodníkov a ciest než na niektoré iné projekty, napríklad cyklistické stojany.
