Za čistú vodu chcel podnik v Bratislave 2,90 eura, v inom si pýtali 9 eur: Sklamaná zákazníčka odchádzala smädná

Počas leta k nám pravidelne prichádzajú správy z populárnych dovolenkových destinácií o cenách, na ktoré ľudia hromžia. Napríklad sme vás informovali o podniku na populárnom Mykonose, ktorý si pýta za pivo 35 eur alebo o Slovákovi, ktorý za zlatý mok v Chorvátsku zacvakal 9,50 eura. Teraz prichádza správa z podobného súdka z našich končín.

„Sadla som si do reštaurácie v centre Bratislavy. Len pár desiatok metrov od Čumila. Nič výnimočné – stoly, čo pamätajú Dzurindovu vládu, obrusy z polyesteru a jedálny lístok, kde aj obyčajný kurací rezeň stojí ako večera v Paríži. Ale dobre, bola som hladná. Obedové menu za 14,90 € – fajn, zoberiem, veď žijeme len raz,“ priniesol skúsenosť istej zákazníčky profil Nekŕmte nás odpadom.

Chcela len pohár čistej vody

Sánka jej však padla, až keď si vypýtala pohár vody. Nežiadala veľa, chcela len čistú vodu z vodovodu, na čo jej čašníčka s chladným hlasom odvrkla, že to bude stáť 2,90 eura.

„Viete, nešlo o tie tri eurá. Šlo o princíp. Šlo o to, že človek má piť, keď je smädný. A že v civilizovanej krajine by ti za to nemali účtovať sumu, za ktorú si v Lidli kúpiš šesť fliaš minerálky aj s vratnou zálohou,“ objasnila nespokojná zákazníčka.

Dva džbány za 18 eur

Spomenula si aj na ďalšiu príhodu z Chorvátskeho Grobu, na ktorú v minulosti upozornili práve admini Nekŕmte nás odpadom. Miestny podnik si vypýtal 9 eur za vodu z vodovodu. „Zákazníci si objednali dva džbány a platili za ne 18 eur. Za vodu, čo im tečie takmer zadarmo,“ profil ako dôkaz zverejnil účtenku, ktorá tieto slová potvrdzuje.

„No viete čo? Nešla som do vojny pre jeden pohár. Nedala som si tú vodu. Prišla som domov, pustila si z vodovodu čistú, studenú, slovenskú vodu – a vypila ju s úctou k sebe aj svojej peňaženke,“ uzavrela svoju skúsenosť.