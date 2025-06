Slovensko má vlastné „more“, unikátna novinka je najväčšia v strednej Európe: Už o pár dní sa tu okúpete úplne zadarmo

V rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda pribudlo „more“, ktoré tento rok priláka tisíce návštevníkov. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko nezabúda na propagáciu a je nadšený — hovorí o unikáte, ktorý pozdvihne celý región. Podľa primátora ide o najväčšiu atrakciu svojho druhu v strednej Európe.

Rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda patrí podľa portálu Rimava medzi najnavštevovanejšie miesta v regióne a každoročne láka tisíce návštevníkov. Tento rok si však mesto pripravilo doplnok, ktorý z obyčajnej rekreačnej oblasti vytvorilo slovenský unikát.

Okrem termálnej vody a toboganov tu totiž vyrástol nový bazén s vlnobitím s rozmermi 70 × 60 metrov, ktorý médiá označujú ako „slovenské more“.

Podľa primátora ide o najväčší takýto bazén v strednej Európe

„Na kúpalisku Kurinec – Zelená voda v Rimavskej Sobote vás srdečne očakávame. Vyskúšajte liečivú geotermálnu vodu, trojcestný tobogan a bazén s vlnobitím — najväčší svojho druhu v strednej Európe!“ napísal primátor mesta Jozef Šimko. Ak váhate, recenzie na googli vás možno presvedčia — kúpalisko aj kemping sa tešia vysokému hodnoteniu a Kurinec má aktuálne 4,4 z 5 hviezdičiek.

Nový bazén zaujme nielen veľkosťou, ale aj špeciálnou technológiou vlnobitia. Až osem rôznych druhov vĺn dodáva kúpalisku jedinečnú atmosféru — najväčšie z nich dokážu vytvoriť až metrové vlny. Aj z toho dôvodu sa posledný level bude podľa primátora využívať len „výnimočne“.

Návštevníci si môžu užiť pobyt vo vlnách každý deň — umelé vlny sa spúšťajú každú celú hodinu na 15 minút. Počas hlavnej sezóny sa však tento interval môže predĺžiť podľa záujmu návštevníkov. Areál bude do 31. júla otvorený denne od 9.30 do 20.00 hod., v piatok až do 21.00. Počas víkendov sa otvára už o 9.00 ráno. Od 1. augusta bude areál v pracovné dni otvorený od 9.30 do 20.00 hod., cez víkendy od 9.00 do 20.00 hod.

Návštevníci s Kartou Soboťana zaplatia za vstup 8 eur. Pre ostatných je vstupné 10 eur. Deti do 3 rokov majú vstup zadarmo. Deti od 3 do 15 rokov zaplatia 6 eur, ak prídu v sprievode rodiča, ktorý vlastní Kartu Soboťana. Kompletný cenník a informácie o otváracích hodinách nájdete na tomto odkaze.

Verejnosti sa „more“ sprístupní 14. júna 2025 a na prvý deň pripravilo mesto špeciálny darček — vstup na termálne kúpalisko bude podľa portálu Pravda pre všetkých návštevníkov zadarmo. Ide o súčasť kampane, ktorá má podporiť tuzemskú rekreáciu a zvýšiť povedomie o novom slovenskom „mori“.