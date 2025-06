Dnes je to za 0 eur, rýchlo do plaviek! Už o hodinu otvoria jedinečné slovenské „more“, najväčšie v strednej Európe

Ako sme vás už informovali, v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda pri Rimavskej Sobote vyrástol európsky unikát. Slovensko tak okrem nádhernej prírody a termálnych prameňov od tohto roku ponúka aj umelé „more“ — obrovský bazén s vlnobitím, ktorý verne simuluje podmienky na morskom pobreží. Dnes sa oficiálne otvára verejnosti. Pri tejto príležitosti je vstup úplne zadarmo.

Nový bazén s vlnobitím je podľa slov primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka „najväčší v strednej Európe“. Jeho rozmery sú 70 x 60 metrov a ponúka až osem typov vĺn. Posledný, najintenzívnejší stupeň, vytvára až metrové vlny a podľa primátora sa bude využívať len výnimočne.

Miestni sa do „mora“ zamilovali

Slovenské „more“ si okamžite získalo srdcia návštevníkov. Nový bazén s vlnobitím v rekreačnej oblasti zožal vrelé ohlasy, najmä od miestnych Rimavskosoboťanov. Obyvatelia si pochvaľujú prácu primátora a dlhoročné úsilie mesta o zveľadenie areálu. Pod príspevkom, kde primátor zverejnil náš článok o bazéne, sa objavujú pozitívne komentáre: „Veľmi sa tešíme, ako sa za posledných 15 rokov náš Kurinec postupne menil a vylepšoval. Ponúka množstvo noviniek nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov z celého Slovenska.“

Dnes sa oficiálne otvára verejnosti a návštevníkov bude vítať od 11:00. Ako informovala Pravda, pri tejto slávnostnej príležitosti je vstup na kúpalisko úplne bezplatný.

Podľa portálu Rimava patrí Kurinec medzi najnavštevovanejšie miesta v regióne. Návštevníci si tu okrem bazéna s vlnami môžu užiť aj geotermálnu liečivú vodu či obľúbený trojcestný tobogan. Umelé vlny sa spúšťajú každý deň na 15 minút, vždy celú hodinu. V hlavnej sezóne sa tento interval môže predĺžiť podľa záujmu návštevníkov.

Areál je do 31. júla otvorený denne od 9.30 do 20.00 hod., v piatky až do 21.00. Počas víkendov sa otvára už o 9.00 ráno. Od 1. augusta bude v pracovné dni otvorený od 9.30 do 20.00 hod., cez víkendy od 9.00 do 20.00 hod.

Návštevníci s Kartou Soboťana zaplatia za vstup 8 eur, ostatní 10 eur. Deti do 3 rokov majú vstup zadarmo, deti od 3 do 15 rokov zaplatia 6 eur, ak prídu v sprievode rodiča, ktorý vlastní Kartu Soboťana. Kompletný cenník a aktuálne informácie o otváracích hodinách nájdete na tomto odkaze.