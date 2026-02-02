Z vysnívanej dovolenkovej destinácie Slovákov sa stáva hrozba. Ministerstvo odporúča zvážiť vycestovanie

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
V krajine pretrváva energetická a hospodárska kríza.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania na Kubu. Rezort o tom informoval na webe.

„Cestovanie na Kubu prináša viaceré riziká, ktoré je potrebné brať do úvahy. V krajine pretrváva energetická a hospodárska kríza s potenciálom ďalšieho zhoršovania aj vzhľadom na regionálny vývoj,“ uviedlo ministerstvo.

Varuje, že dlhodobé a plánované výpadky elektriny sú bežné a môžu trvať aj viac ako 24 hodín. „Odporúčame sledovať miestne médiá, mať nabitý telefón a plánovať cesty s ohľadom na možné obmedzenia. Výpadky elektriny ovplyvňujú aj mobilný signál, čo môže sťažiť telefonické spojenie a prístup na internet,“ podotklo MZVEZ.

Všetkého je nedostatok

Upozorňuje aj na nedostatok potravín, vody, paliva a liekov v krajine. „Zásoby v reštauráciách a hoteloch môžu byť obmedzené, doprava môže byť prerušená a verejné dopravné prostriedky vrátane taxi sú takmer nedostupné. Odporúčame mať so sebou základné zásoby potravín, vody a paliva – v prípade cesty mimo hlavného mesta alebo hotelového rezortu – a liekov na celú dobu pobytu,“ uviedlo ministerstvo.

Pripomína, že v krajine nie je možné (okrem hotelov) používať platobné karty. Je preto nevyhnutné si so sebou doniesť potrebnú hotovosť na celý čas pobytu. Vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v krajine stúpa aj drobná kriminalita. MZVEZ odporúča vyhýbať sa osamoteným miestam a nočným prechádzkam, a to aj v oblastiach, ktoré sa môžu javiť ako bezpečné.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnom čísle +421 2 5978 5978, ktoré je v nepretržitej prevádzke.

