Zimnú dovolenku si tu možno neužijete: Na toto európske lyžiarske stredisko sa ľudia sťažujú najviac, vadia im dve veci

Slovensko, ale aj ďalšie európske krajiny sú plné viac či menej kvalitných lyžiarskych stredísk. Kým niektoré sú známe skvelou úpravou svahov či perfektnými službami, iné sa „preslávili“ skôr tým, že sem ľudia prídu len raz. Toto je lyžiarske stredisko, na ktoré nechalo negatívnu recenziu najviac ľudí. Radšej sa mu vyhnite.
Na toto lyžiarske stredisko sa ľudia sťažujú najviac
Ako informuje Mail Online, mnoho ľudí sa nevie dočkať, kedy konečne príde lyžiarska sezóna a budú môcť vyraziť na svah. Niektoré lyžiarske strediská ale môžu byť poriadnym sklamaním. Spoločnosť Privacy Tutor zhromaždila údaje týkajúce sa toho, na ktoré stredisko sa ľudia sťažujú najčastejšie.
Analýza recenzií na TripAdvisore sa zaoberala rôznymi aspektmi, napríklad, či sa tu ľudia tlačia v davoch, koľko je tu snehu, aká je cena, infraštruktúra, ponúkané služby a ubytovanie. Výsledky hovoria jasne. Najviac kritizovaným lyžiarskym strediskom je Les Deux Alpes vo Francúzsku. Približne 56,7 % sťažností sa týkalo preplnených zjazdoviek a vlekov a 15,3 % sa týkalo ceny.
Lyžiarom prekážajú davy aj ceny
Na druhom mieste v rebríčku najkritizovanejších stredísk sa umiestnilo rakúske stredisko St. Anton am Arlberg. Vysoké percento turistov má podobne ako pri francúzskom stredisku problém s cenami a s množstvom ľudí na svahoch.
Tretie miesto obsadilo talianske stredisko Sestriere Via Lattea, kde sa ľudia sťažujú najmä na zastaranú infraštruktúru. Stredisko Serre Chevalier vo Francúzsku sa umiestnilo na štvrtom mieste a na piatom sa ocitlo Saas-Fee vo Švajčiarsku.
Zástupcovia stredísk s hodnotením nesúhlasia
Pochopiteľne, zástupcovia stredísk s výsledkami nie sú celkom stotožnení. Hovorca turistického združenia St. Anton am Arlberg sa pre Mail Online vyjadril, že stredisko má na internete prevažne pozitívne recenzie a tieto údaje podľa neho odrážajú aktuálnu situáciu v lyžiarskom stredisku len vo veľmi obmedzenej miere.
„Hodnotenie založené výlučne na starších komentároch na portáli TripAdvisor nemôže poskytnúť komplexný obraz o kvalite jednej z najväčších a najinovatívnejších lyžiarskych oblastí v Alpách,“ dodáva hovorca.
Aj hovorca Serre Chevalier vysvetľuje, že stredisko úzko spolupracuje s konzultačnou spoločnosťou, ktorá analyzuje spokojnosť zákazníkov. Výsledky Privacy Tutor nevníma ako správne a relevantné.
