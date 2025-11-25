Zimnú dovolenku si tu možno neužijete: Na toto európske lyžiarske stredisko sa ľudia sťažujú najviac, vadia im dve veci

St. Anton am Arlberg, foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Tiež už by ste radšej vyrazili na svah?

Slovensko, ale aj ďalšie európske krajiny sú plné viac či menej kvalitných lyžiarskych stredísk. Kým niektoré sú známe skvelou úpravou svahov či perfektnými službami, iné sa „preslávili“ skôr tým, že sem ľudia prídu len raz. Toto je lyžiarske stredisko, na ktoré nechalo negatívnu recenziu najviac ľudí. Radšej sa mu vyhnite.

Na toto lyžiarske stredisko sa ľudia sťažujú najviac

Ako informuje Mail Online, mnoho ľudí sa nevie dočkať, kedy konečne príde lyžiarska sezóna a budú môcť vyraziť na svah. Niektoré lyžiarske strediská ale môžu byť poriadnym sklamaním. Spoločnosť Privacy Tutor zhromaždila údaje týkajúce sa toho, na ktoré stredisko sa ľudia sťažujú najčastejšie.

Analýza recenzií na TripAdvisore sa zaoberala rôznymi aspektmi, napríklad, či sa tu ľudia tlačia v davoch, koľko je tu snehu, aká je cena, infraštruktúra, ponúkané služby a ubytovanie. Výsledky hovoria jasne. Najviac kritizovaným lyžiarskym strediskom je Les Deux Alpes vo Francúzsku. Približne 56,7 % sťažností sa týkalo preplnených zjazdoviek a vlekov a 15,3 % sa týkalo ceny.

Foto: Adbar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lyžiarom prekážajú davy aj ceny

Na druhom mieste v rebríčku najkritizovanejších stredísk sa umiestnilo rakúske stredisko St. Anton am Arlberg. Vysoké percento turistov má podobne ako pri francúzskom stredisku problém s cenami a s množstvom ľudí na svahoch.

Tretie miesto obsadilo talianske stredisko Sestriere Via Lattea, kde sa ľudia sťažujú najmä na zastaranú infraštruktúru. Stredisko Serre Chevalier vo Francúzsku sa umiestnilo na štvrtom mieste a na piatom sa ocitlo Saas-Fee vo Švajčiarsku.

Foto: Profimedia

Zástupcovia stredísk s hodnotením nesúhlasia

Pochopiteľne, zástupcovia stredísk s výsledkami nie sú celkom stotožnení. Hovorca turistického združenia St. Anton am Arlberg sa pre Mail Online vyjadril, že stredisko má na internete prevažne pozitívne recenzie a tieto údaje podľa neho odrážajú aktuálnu situáciu v lyžiarskom stredisku len vo veľmi obmedzenej miere.

„Hodnotenie založené výlučne na starších komentároch na portáli TripAdvisor nemôže poskytnúť komplexný obraz o kvalite jednej z najväčších a najinovatívnejších lyžiarskych oblastí v Alpách,“ dodáva hovorca.

Aj hovorca Serre Chevalier vysvetľuje, že stredisko úzko spolupracuje s konzultačnou spoločnosťou, ktorá analyzuje spokojnosť zákazníkov. Výsledky Privacy Tutor nevníma ako správne a relevantné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Američanka navštívila vianočné trhy v slovenskom meste, zamilovala si ich: Sú najviac podceňovaným európskym klenotom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac