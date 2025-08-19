Z pultov predajní sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak máte doma tento syr, nekonzumujte ho. Peniaze vám vrátia

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Dôvodom je podozrenie na výskyt nebezpečnej baktérie.

Zákazníci, ktorí si v posledných týždňoch kupovali francúzske syry v predajniach METRO, by mali byť na pozore. Reťazec oznámil, že z trhu stiahne dva obľúbené výrobky. Dôvodom je podozrenie na výskyt baktérie Listeria monocytogenes, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Ako uvádza Metro na oficiálnom webe, opatrenie sa týka syra Coulommiers Mon Pere s dátumom minimálnej trvanlivosti do 26. augusta 2025 a syra Camembert Pere Alexandre s dátumom minimálnej trvanlivosti do 17. augusta 2025. Obe potraviny dodáva spoločnosť Laktoimpex. Predávali sa v predajniach METRO od 8. júla do 15. augusta 2025.

Čo robiť, ak ste si syry kúpili

METRO vyzýva zákazníkov, aby tieto výrobky nekonzumovali. Vrátiť ich môžu v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash & Carry SR, najneskôr do 26. augusta 2025. Peniaze budú zákazníkom vrátené na základe pokladničného dokladu. Ak ho už nemajú, môžu požiadať o vystavenie duplikátu priamo na zákazníckej recepcii.

Foto: Metro

Prečo je baktéria nebezpečná

Ako píše Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Listeria monocytogenes je nebezpečná najmä pre tehotné ženy, starších ľudí a osoby so zníženou imunitou. Môže spôsobiť vážne ochorenia a v niektorých prípadoch dokonca ohroziť život. Preventívne stiahnutie výrobkov z pultov je preto podľa reťazca nevyhnutným opatrením.

Spoločnosť METRO sa zákazníkom ospravedlnila za spôsobené nepríjemnosti a uistila, že podniká všetky potrebné kroky, aby bola bezpečnosť výrobkov na pultoch zaručená aj v budúcnosti.

