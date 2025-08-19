Pri STK nastanú zmeny, cena sa môže zdvojnásobiť: Táto skupina vodičov pôjde na prehliadku každý rok. Pozrite si prehľad

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nina Malovcová
Autá nad desať rokov budú musieť chodiť každý rok, cena sa môže vyšplhať na 170 eur.

Čas, keď bola návšteva STK pre väčšinu motoristov len nepríjemnou povinnosťou raz za pár rokov, sa môže skončiť. Európska komisia pripravuje nové pravidlá, ktoré by znamenali nielen častejšie kontroly, ale aj prísnejšie merania a vyššie ceny.

Na pripravované opatrenia upozornila TV Markíza. Podľa návrhu by autá staršie ako desať rokov museli absolvovať technickú a emisnú kontrolu každý rok namiesto súčasných dvoch rokov.

Kontrola bude stáť dvojnásobok

Okrem základných úkonov pribudnú nové povinné merania. Na staniciach sa má zisťovať množstvo pevných palivových častíc, hladina oxidov dusíka aj diaľkové merania hluku. Ako vysvetlil generálny sekretár Spoločenstva majiteľov a technikov STK Andrej Číž, stanice budú musieť investovať do drahých prístrojov a vyškolenia pracovníkov, čo sa výrazne odrazí na cene.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Nové zariadenia vyjdú jednu stanicu na približne 80-tisíc eur. K tomu sa pridajú ďalšie výdavky na personál. Výsledkom môže byť zdvojnásobenie ceny pre motoristov. Namiesto dnešných približne 80 eur by sa suma mohla vyšplhať až na 170 eur.

Polovica áut by neprešla

Najväčšiu hrozbu však predstavujú nové limity. Podľa odhadov by pri prísnejšom meraní pevných častíc neprešla kontrolou až polovica starších áut. Vodiči tak môžu stáť pred nepríjemnou voľbou, či auto opraviť, alebo ho úplne odstaviť.

Na ministerstve dopravy sa tento týždeň skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu. Rezort teraz vyhodnocuje pripomienky. Ak návrh v nezmenenej podobe odobrí aj Európsky parlament, nové pravidlá by začali platiť najskôr o dva roky. Motoristov tak čakajú výrazné zmeny ako častejšie návštevy STK, vyššie ceny a pre staršie autá aj väčšie riziko, že už skúškou neprejdú.

