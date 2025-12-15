Z predpovede majú mnohí hlavu v smútku: Už je jasné, aké počasie nás čaká okolo Vianoc

V Banskobystrickom kraji i v časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica. Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Pre celé územie Slovenska naďalej platí výstraha pred hmlou znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m. Ako upozorňuje iMeteo, niektoré mestá v nížinách slnko nevideli už dlhšie ako dva týždne, a tak skoro sa to ani nezmení. Ak potrebujete zmenu, jediná šanca je na horách, kde prevláda jasné počasie.
„Slovensko sa po väčšinu času nachádzalo pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Zároveň sa vo vyšších hladinách ovzdušia nad naším územím udržiaval teplý vzduch, ktorý podporoval vznik teplotnej inverzie. Chladnejší vzduch sa tak „uzamkol“ v nižších polohách, kde sa tvorili hmly a nízka oblačnosť, zatiaľ čo nad nimi bolo slnečno a teplejšie.
Dôsledkom týchto podmienok bol extrémne nízky slnečný svit v nížinách, najmä na juhozápade Slovenska. V niektorých oblastiach bolo slnko na oblohe viditeľné len niekoľko minút za celý sledovaný časový úsek. Mimoriadne nepriaznivá situácia panovala napríklad v Jaslovských Bohuniciach. Za trinásť dní tam slnko vykuklo spoza oblakov iba počas jediného dňa a aj to len na neuveriteľných šesť minút,“ píše iMeteo.
Predpoveď na najbližšie dni
Podobný charakter počasia bude pretrvávať aj nasledujúce dni. Rána budú mrazivejšie, teploty môžu byť mierne mínusové, no nečakajte žiadne veľké mrazy. Čím bližšie budeme k Vianociam, tým budú teploty vyššie. Predpokladá sa, že na budúci týždeň sa môžu denné teploty pohybovať v rozmedzí od 6 do 10 stupňov.
Zrážky budú minimálne, snehové nečakajte vôbec. Zatiaľ nie je jasné, aké počasie nás čaká pred Novým rokom, no už teraz vieme povedať, že Vianoce na ľade tento rok určite nebudú.
