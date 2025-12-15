Z predpovede majú mnohí hlavu v smútku: Už je jasné, aké počasie nás čaká okolo Vianoc

Foto: TASR - Martin Medňanský

Lucia Mužlová
TASR
Slovensko je už dlhé dni zahalené v hmle.

V Banskobystrickom kraji i v časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica. Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre celé územie Slovenska naďalej platí výstraha pred hmlou znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m. Ako upozorňuje iMeteo, niektoré mestá v nížinách slnko nevideli už dlhšie ako dva týždne, a tak skoro sa to ani nezmení. Ak potrebujete zmenu, jediná šanca je na horách, kde prevláda jasné počasie.

„Slovensko sa po väčšinu času nachádzalo pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Zároveň sa vo vyšších hladinách ovzdušia nad naším územím udržiaval teplý vzduch, ktorý podporoval vznik teplotnej inverzie. Chladnejší vzduch sa tak „uzamkol“ v nižších polohách, kde sa tvorili hmly a nízka oblačnosť, zatiaľ čo nad nimi bolo slnečno a teplejšie.

Dôsledkom týchto podmienok bol extrémne nízky slnečný svit v nížinách, najmä na juhozápade Slovenska. V niektorých oblastiach bolo slnko na oblohe viditeľné len niekoľko minút za celý sledovaný časový úsek. Mimoriadne nepriaznivá situácia panovala napríklad v Jaslovských Bohuniciach. Za trinásť dní tam slnko vykuklo spoza oblakov iba počas jediného dňa a aj to len na neuveriteľných šesť minút,“ píše iMeteo.

Predpoveď na najbližšie dni

Podobný charakter počasia bude pretrvávať aj nasledujúce dni. Rána budú mrazivejšie, teploty môžu byť mierne mínusové, no nečakajte žiadne veľké mrazy. Čím bližšie budeme k Vianociam, tým budú teploty vyššie. Predpokladá sa, že na budúci týždeň sa môžu denné teploty pohybovať v rozmedzí od 6 do 10 stupňov.

Zrážky budú minimálne, snehové nečakajte vôbec. Zatiaľ nie je jasné, aké počasie nás čaká pred Novým rokom, no už teraz vieme povedať, že Vianoce na ľade tento rok určite nebudú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká pátracia akcia v Česku: Len 12-ročného chlapca niekto uniesol a väznil. Jeho mama posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac