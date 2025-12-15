Veľká pátracia akcia v Česku: Len 12-ročného chlapca niekto uniesol a väznil. Jeho mama posiela dojemný odkaz

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Hrozný prípad z Českej republiky má šťastný koniec.

U susedov sa odohral hrozný prípad, chvalabohu, so šťastným koncom. Iba 12-ročného chlapca pravdepodobne uniesli a väznili na chate. Polícia ho nakoniec našla, podrobnosti prípadu ešte nie sú jasné. 

Podľa doterajších zistení mal byť unesený a zadržiavaný v rekreačnej chate. Pátranie po ňom prebiehalo od štvrtka. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti X s tým, že v súvislosti s prípadom zadržali jedného dospelého muža. Chlapca našli v nedeľu a je v poriadku.

Mama posiela dojemný odkaz

K incidentu sa vyjadrila aj chlapcova mama na sociálnej sieti. Poďakovala policajtom aj ľuďom za množstvo podpory, ktoré jej vyjadrili.

Ako ďalej informovala polícia, vzhľadom na vek obete bude zverejňovať iba nevyhnutné minimum informácií. Prosia verejnosť, aby dopriala rodine a blízkym čas a priestor na spracovanie celej situácie. Chlapcov krik z chaty počul náhodný okoloidúci a vyslobodil ho.

