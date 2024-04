Najdôležitejšie rady a zásady: Takto sa musíte správať v miestach s výskytom medveďa, najdôležitejšia je táto vec

Viete, ako sa máte správať v miestach, kde sa pravdepodobne môže vyskytovať medveď? V posledných mesiacoch je medveď hnedý na Slovensku témou číslo jedna. Samozrejme, stretnutie s medveďom je častejšie ako v minulosti a obyvatelia v kritických oblastiach majú právo na obavy a turisti musia byť pozornejší a v prírode opatrnejší. Nič to nemení na tom, že paniku začali šíriť najmä politici a medveď sa stal aj hlavnou témou politickej kampane.

Dôležité je mať dostatok informácií a vedieť s nimi narábať. Aj preto sa rozhodli ochranári v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého ŠOP SR pripraviť súhrn najdôležitejších rád a zásad. Tie by vám mohli pomôcť s bezpečnosťou na miestach, kde je možný výskyt šelmy.

Preventívne opatrenia

Ako informuje Štátna ochrana prírody SR na svojich sociálnych sieťach, najlepšou ochranou je poznať správanie medveďa. „Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás ale všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy“, píšu ochranári.

Ďalej je potrebné vedieť rozoznať pobytové znaky a najčastejšiu potravu medveďa. Je potrebné všímať si trus, stopy a znaky kŕmenia. Typickým znakom sú aj tzv. značkové stromy a vývratiská, prípadne rozhrabané mraveniská, prehrabanú pôdu alebo poprevracané kamene.

„Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s hojnosťou lesných plodov, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, resp. ak sa pohybujeme proti vetru, pri tečúcej vode a podobne. Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže akýkoľvek zvukový prejav (pískanie, tlieskanie, hlasnejší rozhovor), na základe ktorého má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu,“ informujú ďalej v príspevku.

Podľa ochranárov je riziko stretnutia s medveďom menšie, keď sa pohybujeme v skupine a najmä po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla. Ľudia by mali mať voči prírode rešpekt. V prírode by nemali nechávať odpadky, nemali by bezdôvodne vybočovať z turistického chodníka. Ak zbadáte mláďa, v žiadnom prípade sa k nemu nepribližujte, nesnažte sa ho fotiť.

Čo robiť pri strete s medveďom

Ak sa stretnete s medveďom, neznamená to, že hneď zaútočí, informuje Štátna ochrana prírody SR. Medveď reaguje útokom častejšie v prípade, že je človek „aktívny“. Aktívny človek je ten, čo sa snaží napríklad šelmu vyplašiť, prípadne sa snaží priblížiť, aby vyhotovil fotografiu. Lepšie je byť ticho, sledovať situáciu a postupne a pomaly ustupovať. „Neutekajte, pokojným hlasom dajte medveďovi o sebe vedieť. Nepozerajte sa mu priamo do očí a cúvajte späť smerom, odkiaľ ste prišli“, radia odborníci. Nemali by ste sa medveďovi otáčať chrbtom, nemali by ste robiť prudké pohyby a nemali by ste ani utekať.

Ak by sa stalo, že sa medveď postaví na zadné nohy, neznamená to, že ide útočiť. Podľa ochranárov si len robí lepší prehľad o okolí. Niekedy šelma môže urobiť výpad, je to však varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa však stretne s nevhodnou reakciou, môže zaútočiť. „Ak dôjde k útoku, odborníci odporúčajú pasívnu ochranu: ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou.“

Viac informácií nájdete na stránke sopsr.sk.