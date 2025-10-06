Z bojovníka za slobodu podporovateľ agresora: Čarnogurský mal navštíviť Mariupoľ a zastrieľať si s Rusmi, pobúril verejnosť

Kedysi stál na strane slobody, dnes na strane agresora. Ján Čarnogurský, bývalý disident, právnik a niekdajší predseda vlády Slovenskej republiky v rámci federácie ČSFR, sa opäť postaral o pobúrenie verejnosti.

Na jeho najnovšie aktivity upozornila facebookova stránka Hoaxy a podvody, podľa ktorej sa počas svojej cesty po Rusku zúčastnil streleckého výcviku s ruskými vojakmi neďaleko Mariupoľa. Toto mesto sa stalo symbolom jednej z najväčších tragédií ruskej invázie na Ukrajinu.

Streľba s Rusmi a otvorená propaganda

Podľa stránky Hoaxy a podvody zverejnil Čarnogurský na webe Rusko-slovenskej spoločnosti, ktorú sám vedie, dva texty s názvami Cesta po Rusku a Cesta po Rusku 2. V nich opisuje svoju návštevu výcvikového tábora pri Mariupole, kde si mohol vyskúšať streľbu zo samopalu Kalašnikov aj ovládanie vojenského dronu.

Počas celej akcie ho mali inštruovať predstavitelia ruskej strany. Status zároveň upozorňuje, že Čarnogurský vo svojich článkoch šíri proruské naratívy. Tvrdí napríklad, že Minské dohody porušovala predovšetkým Ukrajina, hoci ich hlavnou podmienkou bolo stiahnutie ruských jednotiek, žoldnierov a techniky z ukrajinského územia. To sa nikdy nestalo a Rusko napokon Ukrajinu napadlo.

Vlna hnevu a sklamania na sociálnych sieťach

Po zverejnení informácií sa na sociálnych sieťach strhla vlna rozhorčených reakcií. Ľudia vo veľkom komentovali, že už nechápu, ako sa človek s jeho minulosťou mohol dostať až do takejto pozície. Mnohí spochybňujú, či bol Čarnogurský vôbec skutočným disidentom alebo len človekom, ktorý mal iné úmysly.

„To všetko, čo Čarnogurský robí, otvára otázku, či bol skutočne disidentom alebo agentom. Podľa jeho súčasných krokov to vyzerá na to druhé,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší reagoval slovami: „Aký to je kresťan, keď stojí na strane zla. Po roku 1989 len prevrátil kabát, lebo sa to vtedy hodilo.“

Objavili sa aj emóciami nabité reakcie ako „To snáď nie je možné, aby niekto takýto nesedel po návrate doma vo väzbe“ či „Klesol až na samé dno.“ Niektorí diskutujúci tvrdili, že „nikdy nebol disident, ale agent ruskej strany.“

Od disidenta k obdivovateľovi agresora

Pre mnohých je Čarnogurského premena šokujúca. Kedysi symbol odporu proti totalite a človek, ktorý sa zasadzoval o slobodu, dnes podľa kritikov obhajuje režim, ktorý slobodu potláča. Mariupoľ, kde sa podľa jeho vlastných slov pohyboval, je pritom mestom, ktoré sa stalo symbolom utrpenia. Ruská armáda ho zničila počas jedných z najkrvavejších útokov vojny, pri ktorých zahynuli tisíce civilistov.

