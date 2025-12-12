WHO jednoznačne odmieta tvrdenia americkej vlády: Súvislosti medzi očkovaním a autizmom neexistujú

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) jednoznačne odmietla tvrdenia americkej vlády naznačujúce možnú súvislosť medzi vakcínami a autizmom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa správy Globálneho poradného výboru WHO pre bezpečnosť vakcín zverejnenej vo štvrtok výbor preskúmal všetky relevantné štúdie z posledných rokov a dospel k jasnému záveru. „Vakcíny nespôsobujú autizmus,“ sumarizoval generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v Ženeve.
Vyhlásenie WHO nasledovalo po kontroverzii v USA, kde Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pod vedením ministra zdravotníctva a antivaxera Roberta F. Kennedyho Jr. nedávno na svojich webových stránkach zverejnilo vyhlásenie, ktoré naznačuje možnú súvislosť medzi očkovaním a autizmom, hoci to dostupným vedeckým dôkazom nezodpovedá.
Tvrdá reakcia
Táto zmena vyvolala ostrú reakciu mnohých amerických vedcov a lekárov, ktorí vyhlásenie CDC označili za nepravdivé a nebezpečné. Výbor WHO uviedol, že preskúmal štúdie publikované v rokoch 2010 – 2025. Z 31 štúdií z 11 krajín – vrátane piatich metaanalýz – sa v 20 nenašiel žiadny dôkaz o súvislosti medzi očkovaním a autizmom.
Zostávajúcich 11 štúdií, z ktorých deväť pochádzalo od tej istej americkej výskumnej skupiny, síce možnú súvislosť naznačovalo, ale podľa WHO v nich boli „vážne metodologické problémy“, mali veľmi nízku dôkaznú silu a vysoké riziko zaujatosti. Tedros doplnil, že zistenia Globálneho poradného výboru WHO pre bezpečnosť vakcín sú v súlade s predchádzajúcimi prehľadmi WHO z rokov 2002, 2004 a 2012.
Súvislosť medzi očkovaním a autizmom prvýkrát naznačila štúdia publikovaná pred viac ako 25 rokmi vo vedeckom časopise The Lancet. V roku 2010 však bola táto štúdia stiahnutá v dôsledku vážnych nedostatkov. Jej autor neskôr prišiel o lekársku licenciu za neetické správanie.
Napriek tomu u časti verejnosti pretrváva mýtus o spojitosti medzi vakcínami a autizmom. Za hlavný dôvod vzniku autizmu sa pritom vo všeobecnosti považujú genetické faktory.
