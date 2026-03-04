Významný úspech našej medicíny. Lekári prvýkrát vykonali revolučnú implantáciu

V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) implantovali prvýkrát na Slovensku nový typ inovatívnej chlopne TAVI (transkatétrová implantácia aortálnej chlopne).
Prvou pacientkou, ktorej tento moderný implantát pomohol, bola 54-ročná žena s kritickou aortálnou stenózou. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.
„Tím oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, pod vedením primára Martina Gočára, dosiahol koncom februára 2026 významný medicínsky pokrok. Prvýkrát na Slovensku úspešne implantovali nový typ TAVI chlopne Edwards S3 Ultra Resilia,“ priblížila Valášiková.
Špeciálne tkanivo
Ozrejmila, že inovatívna chlopňa je vyrobená zo špeciálne upraveného tkaniva, ktoré vyniká mimoriadnou odolnosťou voči kalcifikovaniu. „Práve táto technológia zabezpečuje jej výrazne dlhšiu trvácnosť v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi,“ dodala hovorkyňa.
Podotkla, že nová generácia TAVI chlopne zvyšuje šancu na dlhodobú funkciu aj v mladších vekových kategóriách. Päťdesiatštyriročnej pacientke bol pre celkový zdravotný stav klasický kardiochirurgický výkon kontraindikovaný.
„Úspešné vyriešenie stenózy pomocou TAVI bolo pre pacientku kľúčové – išlo o nevyhnutnú podmienku na jej opätovné zaradenie na čakaciu listinu pre transplantáciu obličky, keďže u nej došlo k zlyhaniu (odhojeniu) predtým transplantovaného orgánu,“ doplnila Valášiková.
