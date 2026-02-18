Vyzerá ako kríženec psa s krokodílom a prepíše učebnice: Vedci objavili nový druh pravekého zvieraťa

História našej planéty je pre nás z veľkej časti stále neznámou a vedci neustále prichádzajú s novými objavmi či teóriami, ktoré menia naše chápanie prírody. Medzi takéto míľniky patrí aj najnovší objav doteraz neznámeho druhu pravekého plaza, ktorý pred 215 miliónmi rokov obýval oblasti dnešného južného Walesu a juhozápadného Anglicka.
Tento živočích z obdobia triasu, pripomínajúci „plazieho chrta“, sa vyznačoval dlhými nohami a vysokou rýchlosťou, čo z neho robilo efektívneho suchozemského lovca. Výskum viedol Ewan Bodenham z University College London, ktorý sa rozhodol tento nález pomenovať Galahadosuchus jonesi, píše sa vo vedeckom článku American Association for Anatomy.
Pomenovaný po učiteľovi
Názov v sebe spája odkaz na rytiera Galahada a meno Davida Rhysa Jonesa, Bodenhamovho bývalého učiteľa fyziky. Hoci sa vedec nakoniec vydal cestou biológie, práve Jonesovov prístup a schopnosť motivovať študentov k lepším výsledkom boli kľúčovým impulzom pre jeho akademickú kariéru.
Pôvodný plán prekvapiť učiteľa na školskej pôde síce prekazilo skoršie publikovanie štúdie, no správa sa k nemu dostala prostredníctvom videohovoru, čo vyvolalo vlnu dojatia na oboch stranách.
Fosília, ktorá dekády čakala na podrobné preskúmanie v zbierkach Prírodovedného múzea v Londýne, bola pôvodne nájdená v roku 1969. Analýza odhalila až 13 anatomických odlišností od podobných známych druhov, čo potvrdilo, že ide o unikátny objav. Tento nález tak významne prispieva k pochopeniu rozmanitosti fauny tesne pred veľkým masovým vymieraním na konci triasu.
