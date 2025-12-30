Vyťahujte sánky, Slovensko sa zobudilo do bieleho rána: Väčšinu krajiny zasypal sneh, zima pritvrdzuje

Slovensko sa dočkalo zimy až v úplnom závere roka. Po Vianociach, ktoré prešli bez snehu a v znamení sivej krajiny, dorazila zmena počasia oneskorene, no citeľne. Noc pred Silvestrom priniesla sneženie na veľkú časť územia a biela pokrývka sa objavila aj v oblastiach, kde počas sviatkov niektorým ľuďom chýbala.
O výraznejšiu snehovú vlnu sa postaral studený front postupujúci od severu z Poľska, na čo upozornil portál iMeteo. Sneženie sa v nočných hodinách rozšírilo zo severných oblastí aj do západných a východných regiónov a zanechalo stopu takmer na celom území Slovenska.
Sneh sa objavil na Orave, v Žiline, Poprade aj v okolí Košíc, no vločky padali aj v Bratislave, pri Piešťanoch a na Záhorí. Slabšie sneženie zasiahlo dokonca aj niektoré nížiny na juhu. Biela pokrývka síce zatiaľ nie je vysoká, no výrazne mení ráz krajiny a umocňuje pochmúrnu atmosféru návratu do pracovných povinností.
Cesty sú prejazdné, sever a horské oblasti si pýtajú zvýšenú opatrnosť
Podľa dopravných hlásení agentúry Stella Centrum sú diaľnice aj rýchlostné cesty na Slovensku zjazdné a ich povrch je prevažne suchý až vlhký. Cesty nižších tried sú tiež prejazdné, miestami však mokré. V severných a hornatejších oblastiach sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou približne 1 cm.
Horské priechody sú prejazdné, no nie všade bez komplikácií. Na priechodoch Oravská Lesná a Príslop sa nachádza čerstvý sneh do 1 cm. Vodiči hlásia sťaženú prejazdnosť Čertovice v smere na Brezno. Horský priechod Donovaly na ceste I/59 je pre vozidlá dlhšie ako 10 metrov uzavretý pre husté sneženie.
Dnešok prinesie arktický chlad, vietor a sneženie
Podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes cez naše územie ďalej na juh postupuje studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad západným Ruskom. Za frontom k nám od severu prúdi studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý udrží zimný charakter počasia počas celého dňa.
Obloha bude premenlivá, miestami až s veľkou oblačnosťou. Zrána sa ešte na viacerých miestach očakáva sneženie alebo snehové prehánky, neskôr už len miestami, najmä v severných regiónoch. Lokálne sa môžu tvoriť snehové jazyky, ktoré môžu zhoršiť situáciu na cestách.
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -3 °C do 2 °C. V severných oblastiach, na Spiši a Horehroní bude chladnejšie, väčšinou okolo -5 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva teplota približne -12 °C. Pocit chladu ešte zosilní severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele až okolo 55 km/h. Na hrebeňoch hôr môže vietor prechádzať až do víchrice. Očakávané zrážky dosiahnu do 4 mm, čo v prípade snehu znamená miestami až do 5 cm novej pokrývky.
Sneženie nekončí, ďalšie vlny majú prísť ešte pred Novým rokom
Aktuálne sneženie však nie je posledné. Podľa ďalšej predpovede iMeteo má Slovensko pred sebou viacero vĺn sneženia, ktoré budú postupne zasahovať celé územie. Najvýraznejšia vlna sa očakáva na Silvestra, keď by malo snežiť aj v nížinách a sneh by sa mal vďaka mrazivým teplotám udržať aj na začiatku nového roka. Záver roka tak bude na Slovensku chladný, veterný a pravý zimný, s podmienkami, ktoré preveria pripravenosť cestárov aj trpezlivosť vodičov.
Nahlásiť chybu v článku