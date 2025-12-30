Vyťahujte sánky, Slovensko sa zobudilo do bieleho rána: Väčšinu krajiny zasypal sneh, zima pritvrdzuje

Ilustračná foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
Zababušte sa, je to tu.

Slovensko sa dočkalo zimy až v úplnom závere roka. Po Vianociach, ktoré prešli bez snehu a v znamení sivej krajiny, dorazila zmena počasia oneskorene, no citeľne. Noc pred Silvestrom priniesla sneženie na veľkú časť územia a biela pokrývka sa objavila aj v oblastiach, kde počas sviatkov niektorým ľuďom chýbala.

O výraznejšiu snehovú vlnu sa postaral studený front postupujúci od severu z Poľska, na čo upozornil portál iMeteo. Sneženie sa v nočných hodinách rozšírilo zo severných oblastí aj do západných a východných regiónov a zanechalo stopu takmer na celom území Slovenska.

Sneh sa objavil na Orave, v Žiline, Poprade aj v okolí Košíc, no vločky padali aj v Bratislave, pri Piešťanoch a na Záhorí. Slabšie sneženie zasiahlo dokonca aj niektoré nížiny na juhu. Biela pokrývka síce zatiaľ nie je vysoká, no výrazne mení ráz krajiny a umocňuje pochmúrnu atmosféru návratu do pracovných povinností.

Cesty sú prejazdné, sever a horské oblasti si pýtajú zvýšenú opatrnosť

Podľa dopravných hlásení agentúry Stella Centrumdiaľnice aj rýchlostné cesty na Slovensku zjazdné a ich povrch je prevažne suchý až vlhký. Cesty nižších tried sú tiež prejazdné, miestami však mokré. V severných a hornatejších oblastiach sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou približne 1 cm.

Ilustračný záber: TASR/AP

Horské priechody sú prejazdné, no nie všade bez komplikácií. Na priechodoch Oravská Lesná a Príslop sa nachádza čerstvý sneh do 1 cm. Vodiči hlásia sťaženú prejazdnosť Čertovice v smere na Brezno. Horský priechod Donovaly na ceste I/59 je pre vozidlá dlhšie ako 10 metrov uzavretý pre husté sneženie.

Dnešok prinesie arktický chlad, vietor a sneženie

Podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes cez naše územie ďalej na juh postupuje studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad západným Ruskom. Za frontom k nám od severu prúdi studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý udrží zimný charakter počasia počas celého dňa.

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Obloha bude premenlivá, miestami až s veľkou oblačnosťou. Zrána sa ešte na viacerých miestach očakáva sneženie alebo snehové prehánky, neskôr už len miestami, najmä v severných regiónoch. Lokálne sa môžu tvoriť snehové jazyky, ktoré môžu zhoršiť situáciu na cestách.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -3 °C do 2 °C. V severných oblastiach, na Spiši a Horehroní bude chladnejšie, väčšinou okolo -5 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva teplota približne -12 °C. Pocit chladu ešte zosilní severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele až okolo 55 km/h. Na hrebeňoch hôr môže vietor prechádzať až do víchrice. Očakávané zrážky dosiahnu do 4 mm, čo v prípade snehu znamená miestami až do 5 cm novej pokrývky.

Sneženie nekončí, ďalšie vlny majú prísť ešte pred Novým rokom

Aktuálne sneženie však nie je posledné. Podľa ďalšej predpovede iMeteo má Slovensko pred sebou viacero vĺn sneženia, ktoré budú postupne zasahovať celé územie. Najvýraznejšia vlna sa očakáva na Silvestra, keď by malo snežiť aj v nížinách a sneh by sa mal vďaka mrazivým teplotám udržať aj na začiatku nového roka. Záver roka tak bude na Slovensku chladný, veterný a pravý zimný, s podmienkami, ktoré preveria pripravenosť cestárov aj trpezlivosť vodičov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac