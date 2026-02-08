Vyťahujte šál, prichádza nepríjemný zlom: Čaká nás návrat zimy, mrazy a sneženie prekvapia aj v nižších polohách

Po nezvyčajne teplom februárovom víkende prichádza na Slovensko výrazná zmena, ktorá na zimu náchylné jedince, rozhodne nepoteší. Hodnoty, ktoré sa ešte v nedeľu dostávali nad 10 °C, sú minulosťou a počasie sa postupne vracia do zimného režimu. Od severu sa nad naše územie tlačí chladnejší vzduch, ktorý prinesie ochladenie, nočné mrazy aj sneženie.
Podľa údajov portálu iMeteo vyvrcholila aktuálna vlna teplého počasia dnes popoludní. Na viacerých staniciach na západnom a strednom Slovensku boli namerané nadpriemerne vysoké teploty, pričom v Hurbanove a Prievidzi teplomer ukázal 10,4 °C a v Kráľovej pri Senci rovných 10 °C. Už v priebehu večera sa však začal prejavovať príchod studeného frontu.
Teplé prúdenie slabne, nastupuje studený front
Teplé a vlhké prúdenie od juhozápadu, ktoré zabezpečilo niekoľkodňové oteplenie, postupne ustupuje. Od severu cez naše územie postupuje studený front, spojený s tlakovou nížou nad východnou Európou. Za ním sa začne rozširovať tlaková výš, ktorá prinesie citeľný pokles teplôt. Zmena sa prejaví aj na charaktere zrážok. Dážď a prehánky sa najskôr v horských oblastiach a na severe začnú meniť na sneženie, ktoré sa postupne môže objaviť aj v nižších polohách stredného a východného Slovenska.
Jedným z najvýraznejších signálov návratu zimy budú nočné mrazy. Už v noci z nedele na pondelok klesnú minimálne teploty na 3 °C až -2 °C. V severných oblastiach, najmä na Orave, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši, môže teplota dosiahnuť -2 °C až -7 °C. Po období, keď nočné teploty zostávali prevažne v kladných hodnotách, ide o výraznú zmenu, ktorá potvrdzuje, že zima si opäť berie slovo.
Pondelok prinesie sneh a nižšie denné teploty
Začiatok nového týždňa bude prevažne oblačný až zamračený, miestami sa môže udržiavať aj hmla. Zrážky budú pokračovať počas celého pondelka, pričom sneženie sa rozšíri od stredných polôh a na strednom a východnom Slovensku sa miestami objaví aj v nižších oblastiach. Do večera môže napadnúť do 5 cm snehu, najmä na severe a v horských oblastiach. Najvyššie denné teploty vystúpia na 3 °C až 8 °C, na severe a na Spiši miestami len okolo 1 °C. Vo vyšších polohách zostanú teploty pod bodom mrazu.
Aj keď ochladenie nebude dlhodobé a v priebehu týždňa sa môže do našej oblasti prechodne dostať teplejší vzduch, počasie zostane veľmi premenlivé. Teploty sa môžu krátkodobo zvýšiť, no ku koncu týždňa sa črtá ďalší pokles, ktorý opäť zvýrazní zimný charakter počasia. Nadpriemerné teploty z úvodu februára tak zostanú len krátkou epizódou, po ktorej si zima na Slovensku znovu upevní svoje postavenie.
Nahlásiť chybu v článku