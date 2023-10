Vysvetlenie je poriadne nechutné: Toto je dôvod, prečo sú v hromadnej doprave pestrofarebné poťahy na sedadlách

Ak aj vy pravidelne využívate mestskú hromadnú dopravu, viete, že cesta v nej nie je vždy práve najpríjemnejším zážitkom. Neraz je v nej natlačených množstvo ľudí a nie všetci dodržiavajú základy hygieny. To je jeden z dôvodov, prečo sú v autobusoch či električkách pestrofarebné poťahy na sedadlách.

Ako píše IFL Science, krikľavé potlače na sedadlách verejnej dopravy sa dajú len ťažko prehliadnuť. Často sú živé, s asymetrickými a chaotickými vzormi. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo je to tak? Dôvod vás možno poriadne znechutí.

Vzory látok používaných na sedadlách vlakov, autobusov či električiek sa na celom svete líšia, rovnako ako ich funkcie. Niektoré znázorňujú, na čo je sedadlo určené, napríklad v prípade prednostných sedadiel vyhradených pre starších ľudí, tehotné ženy, zranené osoby, alebo osoby so zdravotným postihnutím. Inokedy pripomínajú ľuďom, kde sa nachádzajú. Na sedadle sa môže napríklad nachádzať vzor súvisiaci s Londýnom.

Ďalšou funkciou pestrých poťahov je však efektívne maskovanie špiny a škvŕn. Nikdy neviete, kto na danom sedadle sedel pred vami, komu sa tam vyliala káva, rozsypalo jedlo, alebo mu prišlo nevoľno.

Why do so many seats have bright & crazy patterns on public transport?! 🤔 I suppose this reason makes perfect sense. 🧹 pic.twitter.com/ZpK4g2BOcD

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) October 9, 2023