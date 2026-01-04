Vyskúšaj si záverečný test pre 8. ročník z roku 1895: Dnešné deti by ho nezvládli

Zoznam otázok sa objavil na portáli NASA a pôvodne slúžil ako záverečná skúška pre ôsmy ročník vzdelania v roku 1895. Práve takýmto spôsobom sa testovali vedomosti detí v americkom Kansase na konci 19. storočia. Pre väčšinu detí to bola zároveň posledná školská skúška pred nástupom do zamestnania.
Originálny dokument je dnes uložený v kansaskej Saline, v zbierkach Smokey Valley Genealogical Society and Library. Keďže veľká časť otázok sa viaže na americké reálie a anglický jazyk, rozhodli sme sa ich upraviť pre slovenské prostredie – naše dejiny, jazyk, metrické jednotky a kultúrny kontext. Tam, kde sa pôvodné úlohy zameriavali napríklad na používanie veľkých písmen v angličtine, sme zaradili pravidlá spisovnej slovenčiny.
Veríme, že si test v tejto podobe užijete a zároveň získate predstavu o tom, akým rozsahom vedomostí mal disponovať žiak v minulosti. Prešli by ste touto skúškou aj vy?
Nahlásiť chybu v článku