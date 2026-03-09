Vykradnutých domov pribúda. V obľúbenom slovenskom regióne sa kopia prípady, škody sú cez 10-tisíc eur

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Jakub Baláž
TASR
Polícia vyšetruje už päť prípadov vykradnutých domov.

Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámi páchatelia vykradli dom v Spišskom Štvrtku v okrese Poprad a niekoľko ďalších obydlí aj v obci Toporec v okrese Kežmarok.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 3. do 6. marca neoprávnene vstúpil do jedného z rodinných domov v Spišskom Štvrtku. Násilím otvoril uzamknuté presklené dvere a vstúpil dnu. Dom prehľadal. Odniesol si značkové okuliare, finančnú hotovosť, cestovné kufre, šperky, náramkové hodinky, športové dresy, hernú konzolu, ako aj mnohé ďalšie veci. Páchateľ vošiel aj do garáže, odkiaľ si vzal pracovné náradie,“ priblížila prvý z prípadov hovorkyňa.

Majiteľ domu vzniknutú škodu vyčíslil na viac ako 9 000 eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže.

Ďalšie prípady

Do ďalších domov sa páchateľ vlámal na prelome januára a februára v obci Toporec. Do prvého z nich vošiel cez balkónové dvere, ktoré vylomil. Veci v dome porozhadzoval a vzal dva televízory.

Ilustračná foto: TASR – Adriána Hudecová

Aj do druhého domu vstúpil cez balkón, taktiež ukradol televízory, no vzal aj hodiny a notebooky. Nepohrdol ani vešiakom na oblečenie a trezorom. Rovnakým spôsobom ‚navštívil‘ aj tretí dom, nič nevzal, avšak poškodil zariadenie. Po vypáčení zadných dverí vstúpil do štvrtého domu, prehľadal ho, veci porozhadzoval a ukradol ďalší televízor,“ konkretizovala Ligdayová.

Poškodeným majiteľom vznikla krádežou škoda celkovo približne 2 700 eur, ako aj škoda poškodením zariadenia ďalších zhruba 1 600 eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku v prípadoch vedie stíhanie pre trestné činy porušovania domovej slobody, krádeže a poškodzovania cudzej veci.

