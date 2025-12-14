Vyhráte nad nespavosťou: Vojenská metóda vás uspí do 2 minút a funguje u 96 % ľudí

Podľa slov osobného trénera Justina Agustina, ktorý o metóde natočil video na sociálnu sieť TikTok, po osvojení a zdokonalení by mala fungovať až u 96 percent populácie.
To, čo tréner označil ako vojenská metóda zaspávania, má začínať jednoduchým, intuitívnym krokom – v posteli si vytvoríte maximálne pohodlie. Mali by ste sa dostať do polohy, o ktorej viete, že v nej dokážete zaspať. Ako píše LADBible, nasleduje krátka, účinná meditácia.
Telo bez napätia
V stabilnej, pohodlnej polohe sa treba sústrediť na uvoľnenie temena. Potom prejdite k uvoľňovaniu svalov na čele a uvoľnite každý sval na tvári – mnohé z nich sú napäté bez nášho vedomia, vrátane priestoru medzi očami, očných viečok, sánky či jazyka.
Ďalším krokom je presunúť pozornosť na trup, chrbát a končatiny a postupovať rovnakým spôsobom. Skontrolujte, či vám niekde neostalo napätie – vždy sa dá uvoľniť ešte o kúsoček viac. Možno zistíte, že máte stále jemne stiahnuté ramená, či dokonca svaly medzi lopatkami.
