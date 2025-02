Vyhrala miss, no jej najväčším víťazstvom bolo prijať samu seba. Po rokoch diét a kritiky našla Ivana Christová silu milovať svoje telo

Ivana Christová, prvá Miss Československa a úspešná modelka, ktorá dnes patrí aj medzi podnikateľky a šťastné babky, si počas svojej kariéry prešla nielen závratnými úspechmi, ale aj neustálou verejnou kritikou. Po rokoch vystavovania sa očiam médií čelila ťažkým obdobiam, no napokon sa naučila prijať samu seba a nájsť vnútorný pokoj.

Jej život, hoci plný úspechov, nebol vždy jednoduchý. Po ťažkých skúsenostiach, kolapsoch a neúprosnej kritike sa jej podarilo získať späť zdravie a nájsť vnútorný pokoj. Ako uviedla Diva, jej príbeh je o osobnom triumfe, ktorý jej priniesol slobodu od vplyvu vonkajších názorov a oslobodenie od sebakritiky.

„Pískačky“, kritika a prvý kolaps

Ivana Christová mala len 19 rokov, keď sa stala Miss Československo. Svoje prvenstvo si vybojovala v roku 1989, no jej víťazstvo nebolo prijaté s nadšením. Kým v jej očiach to bol splnený sen, reakcia davu ju silno zasiahla. „Na jednej strane som si uvedomovala, že som víťazka, no to pískanie bolo zdrvujúce. Pôsobila som v speváckom zbore Prešovčatá aj vo folklórnom súbore Šarišan a bola som zvyknutá, že keď som stála na javisku, ľudia tlieskali. Keď začali v hale pískať, bol to pre mňa o to väčší šok. Aby som sa nerozplakala, hrýzla som si takmer do krvi ďasná. Tá bolesť bola silná, ale udržala som aj vďaka nej emócie na uzde,“ spomína si na túto nezabudnuteľnú chvíľu, ktorú prezradila v retrospektívnom rozhovore pre Nový čas.

Publiku totiž chýbala blondína ako víťazka a preferovali Češku, nie Slovenku. Ivana sa však neľutovala a hoci tento zážitok bol šokom, dodal jej silu na ďalšie životné kroky. Získala popularitu aj v modelingu, no aj tam sa stretla s kritikou, ktorá viedla často k jej vzhľadu. Zatiaľ čo jej kariéra v Spojených štátoch napredovala, Ivana čelila zraňujúcim komentárom ohľadom postavy, ktoré sa zameriavali na každý kilogram navyše. Slová „pribratá“ a „zaguľatená“ či „bacuľka“ sa stali bežným štandardom v médiách, ktoré sa venovali jej vzhľadu.

Bodyshaming a cesta k sebaprijatiu