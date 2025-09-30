Vyhral viac než 15 miliónov eur. Muž po pol roku našiel zabudnutý tiket v kabáte, výhercu hľadala celá krajina

Foto: pexels/unsplash

Dana Kleinová
TASR
Muž o výhre nevedel pol roka napriek plagátovej kampani, ktorej cieľom bolo vypátrať výhercu.

Muž z okolia nemeckého Frankfurtu nad Mohanom si vyzdvihol výhru v lotérii vo výške 15,3 milióna eur po tom, čo výherný tiket šesť mesiacov po jeho zakúpení objavil vo vrecku svojho odloženého kabáta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Muž o výhre nevedel pol roka napriek plagátovej kampani, ktorej cieľom bolo vypátrať výhercu, uviedla v pondelok lotériová spoločnosť Lotto Hessen. Príchod chladnejšieho počasia muža prinútil obliecť si kabát po prvýkrát od marca.

Foto: unsplash

Tiket objavil vo vrecku

„Až cez víkend som lístok opäť našiel, zložený vo vnútornom vrecku mojej bundy,“ citovala firma anonymného výhercu. „Keď som skontroloval čísla na telefóne a uvidel výhernú sumu, bol som úplne šokovaný – našťastie som sedel, inak by sa mi podlomili kolená,“ pokračoval.

Muž vraj o kampani cielenej na nájdenie výhercu počul. „Vtedy som o tom počul v rádiu a pomyslel som si: ,Ako môžeš byť taký hlúpy, že si to nevyberieš?‘ Nikdy mi nenapadlo, že by som mohol byť osobou, ktorú hľadajú,“ dodal.

Muž uviedol, že za peniaze si plánuje kúpiť novú pohovku do obývačky. Okrem toho s manželkou chcú použiť väčšinu peňazí na zabezpečenie svojich detí. Obaja sa tiež rozhodli, že o výhre nikomu vo svojom okolí nepovedia.

