Vydýchli si: Z kabíny pokazenej lanovky uviaznutej nad hlbokým údolím vyslobodili všetkých osem ľudí

Všetkých osem ľudí sa podarilo zachrániť z gondoly lanovky, ktorá v utorok uviazla nad hlbokým údolím v odľahlej hornatej oblasti na severozápade Pakistanu. Informovala o tom televízia Sky News.

Záchranná operácia bola pôvodne prerušená v dôsledku zlej viditeľnosti a silného vetra. V kabíne sa stále nachádzali dve deti a jeden dospelý.

V utorok sa v polovici trasy vo výške 274 metrov nad hlbokým údolím v regióne Chajbar Paštúnchvá pretrhlo jedno z nosných lán lanovky vedúcej ponad rieku a spájajúcej dve dediny. Kabína zostala visieť iba na jednom lane, keď sa v nej nachádzalo osem ľudí — učiteľ a sedem žiakov, ktorí sa lanovkou prepravovali do školy.

Pakistan Army’s SSG team dispatched to rescue people stuck in #Battagram chairlift. The cable hangs in the middle of a deep ravine surrounded by stunning mountains, where cable cars are frequently used to connect remote villages and towns. pic.twitter.com/0B3lYINltZ

— Mughees Ali (@mugheesali81) August 22, 2023