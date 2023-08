Vyhral súťaž Milionár, okamžite ho ale obvinili z podvodu. Muž mal týmto trikom podvádzať vo svetoznámej TV šou

Vedomostná súťaž Milionár si získala popularitu v rôznych kútoch sveta vrátane Slovenska. Kým niektorí súťažiaci ukázali, že ich myseľ je zdanlivo nekonečnou studnicou vedomostí, iní sa rozhodli finančnú nemalú odmenu získať podvodom, medzi nimi aj muž menom Charles Ingram.

V článku sa dozviete aj: kto je Charles Ingram;

ako sa mu podarilo vyhrať vo vedomostnej súťaži;

prečo bol obvinený z podvodu;

ako mu to zničilo život.

Príliš si neveril, no prihlásil sa

Charles Ingram sa už ako študent zaujímal o armádu a neskôr sa k nej aj pridal, píše BBC. Práve počas pôsobenia v britskej armáde stretol Dianu, do ktorej sa bláznivo zamiloval a neskôr sa stala nielen jeho manželkou, ale aj údajným komplicom. Mal len 32 rokov, keď sa mu podarilo získať titul majora (v roku 2003 oň po škandále prišiel). V roku 2000 bol dokonca na šesť mesiacov vyslaný do Bosny v rámci mierových operácií OSN.

Ľudia ho popisovali ako odhodlaného a pracovitého človeka. Podľa Mail Online mal dva vysokoškolské tituly a dokonca bol vďaka svojmu výnimočnému intelektu aj členom organizácie Mensa, ktorá združuje ľudí s nadpriemerným IQ. Ingramov otec sa neskôr vyjadril, že Charles je nesmierne súťaživý a pedantný človek.

Práve súťaživosť ho zrejme primäla k tomu, aby sa v roku 2001 prihlásil do vedomostnej súťaže Who Wants to Be a Millionaire? (Milionár). Do horúceho kresla sa dostal po tom, ako sa to podarilo aj Diane a jej bratovi Adrianovi Pollockovi, pričom obaja vyhrali po 32 000 libier (vyše 37 000 eur). Charles priznal, že bude rád, ak nepohorí a po súťaži sa bude môcť vrátiť do práce medzi kolegov so vztýčenou hlavou.

Podľa BBC priznal, že sa na súťaž nijak zvlášť nepripravoval, okrem toho, že má načítaných množstvo detských kníh. Svojim trom deťom sľúbil poníka, ak by vyhral. Prvých niekoľko otázok zvládol Ingram bez problémov. Pomerne rýchlo si vyčerpal aj dve z troch pomôcok, pri jednej z otázok sa spoliehal na pomoc publika a pri ďalšej zas zatelefonoval priateľovi, no zatiaľ všetky otázky zodpovedal úspešne.

Bola to náhoda alebo podvod?

Napokon sa mu podarilo správne zodpovedať aj poslednú otázku a v štúdiu sa ozvali radostné výkriky. Charles vyhral milión libier (takmer 1 170 000 eur). Eufória ale netrvala dlho a Ingram o šek s výhrou prišiel. Vzniklo totiž podozrenie, že vyhral vďaka podvodu. Ako je to možné? Podľa webu Nine si produkčná spoločnosť Celador už ďalší deň po výhernej epizóde uvedomila, že niečo nie je s kostolným poriadkom.

Na záznamoch si všimli, že Dianu, ale aj Ingramovho komplica Tecwena Whittocka (univerzitného profesora, o ktorom Ingram tvrdí, že sa s ním nikdy pred súťažou, ale ani po nej, nestretol), počas súťaže akosi často trápil kašeľ. Podľa Celadoru dvojica kašľom Charlesa navádzala k správnym odpovediam. Napríklad, posledná otázka, pri ktorej mohol súťažiaci všetko stratiť alebo získať, znela, ako sa volá číslo, v ktorom je jednotka nasledovaná stovkou núl. Charles si mohol vybrať z možností googol, megatron, gigabit a nanomol.

Bolo jasné, že Ingram váha a priznal, že o googole nikdy predtým nepočul. Zvažoval niekoľko možností, niekoľkokrát svoj názor zmenil, no napokon sa rozhodol práve pre googol. Avšak tvorcovia si všimli, že sa preň definitívne rozhodol po tom, ako sa z publika ozvalo zakašľanie práve v čase, keď uvažoval nad googolom. Opakujúci sa vzorec bol vraj badateľný pri viacerých otázkach.