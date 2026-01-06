Výdavky budú v roku 2026 bolieť: Slováci pri téme financií smútia. Všetko sa podľa nich ešte zhorší

Na výdavky domácností bude podľa prieskumu najviac vplývať rast cien potravín, čo predpokladá 85 % opýtaných.

Viac ako polovica (53 %) ľudí na Slovensku očakáva v tomto roku zhoršenie svojej finančnej situácie. Ďalších 35 % si myslí, že budú na tom rovnako ako vlani a 11 % čaká jej zlepšenie. S vyššími životnými nákladmi ako v minulom roku počíta osem z desiatich opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra Ipsos pre spoločnosť Home Credit Slovakia.

Podrobnejšie výsledky ukázali, že 16 % opýtaných počíta tento rok s výrazným zhoršením finančnej situácie a ďalších 37 % si myslí, že budú na tom o niečo horšie. Na druhej strane, 9 % ľudí očakáva mierne lepšiu finančnú situáciu a 2 % to vidia na jej výrazné zlepšenie.

Výdavky podľa Slovákov len porastú

„Najväčší optimisti smerom k začínajúcemu roku sú ľudia vo veku 27 až 35 rokov, ktorí vo zvýšenej miere očakávajú o niečo lepšiu situáciu. Približne rovnaké finančné očakávania majú medziročne častejšie respondenti vo veku 18 – 26 rokov. S o niečo horšou situáciou zase častejšie počítajú domácnosti s čistým mesačným príjmom od 800 do 1200 eur a ľudia zo Žilinského kraja. Výrazne horšiu situáciu potom vo vyššej miere očakávajú domácnosti s najnižšími mesačnými príjmami, taktiež ľudia s učňovským vzdelaním a vo veku 45 až 53 rokov,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.

Foto: Pexels

Najviac opýtaných (32 %) odhaduje, že mesačné výdavky ich domácnosti v roku 2026 porastú o 50 až 100 eur. Ďalších 31 % počíta s navýšením o 100 až 200 eur, so sumou do 50 eur naviac oproti predošlému roku ráta 16 % ľudí. Zvýšenie mesačných nákladov o 200 až 300 eur predpokladá 13 % respondentov, nárast o 300 až 500 eur očakáva 6 % Slovákov a traja zo sto to vidia až na vyše 500 eur.

Slováci sa obávajú rastu cien potravín

Na výdavky domácností bude podľa prieskumu najviac vplývať rast cien potravín, čo predpokladá 85 % opýtaných. Nasleduje zvýšenie cien energií, ktoré spomenulo 74 % respondentov a na treťom mieste, s deklarovanými 71 %, je rast cien vo všeobecnosti. V prípade ďalších faktorov nasledujú vyššie dane, drahšie cestovanie či zdravotná starostlivosť.

„Zvýšenie cien potravín najviac spomínali respondenti s čistým osobným mesačným príjmom od 600 do 1000 eur a z Nitrianskeho kraja. Zvýšenia cien energií sa zase najčastejšie obávajú ľudia vo veku 54 až 65 rokov, z Trnavského kraja či ľudia z dvojčlenných domácností. Vyššie dane častejšie riešia respondenti s vysokoškolským vzdelaním, vo veku 36 – 44 rokov, s čistým mesačným príjmom domácnosti nad 2000 eur a obyvatelia Bratislavy,“ doplnil Ondrušek.

Luxus, ktorý skončil na tanieri: Tuniak sa predal za milióny eur a prepísal rekord. O…

