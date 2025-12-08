Vydali výstrahy pred cunami: Sever Japonska zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,6

Sever Japonska postihlo v pondelok zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Oznámila to Japonská meteorologická agentúra (JMA) s tým, že jeho epicentrum sa nachádzalo pri prefektúre Aomori.
Agentúra zároveň vydala varovanie pred prívalovými vlnami cunami pre prefektúry Aomori, Iwate a Hokkaidó. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu NHK.
Správu budeme aktualizovať.
