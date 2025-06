Výchovné praktiky Jasminy Alagič potešia najmä staršie generácie. Žiadne rozmaznávanie v luxuse nečakajte

Aj hviezdne mamičky sú v prvom rade mamičkami a obľúbená moderátorka je toho dôkazom. Sláva jej nikdy nestúpla do hlavy, čo vidieť na jej prístupe k životu, ale tiež k rodičovstvu.

Jasmina Alagič je na obrazovkách moderátorkou a v súkromí mamou a manželkou. Navyše sa svojim fanúšikom prihovára aj na sociálnych sieťach, kde šíri pozitívnu energiu a ukazuje, že aj ona stále dokáže oceniť jednoduché krásy života, napriek sláve, ktorú zažíva nielen vďaka svojej kariére, ale tiež jej manželovi. S ním má synčeka Sanela, a ako prezradila pre portál Nový čas, Sanel má tradičné detstvo a nebojí sa ušpiniť.

Necháva ho učiť sa na vlastných chybách

Pokiaľ ide o rodičovstvo, Jasmina sa rozhodne neriadi žiadnymi príručkami. Dobre totiž vie, že každé dieťa je iné a zaslúži si osobitný prístup. Hovorí: „Nie je žiadny recept na lásku, vzťah ani rodičovstvo. Jediné, čo musíš mať, je senzor na vlastné dieťa.“ Vďaka jej vlastným skúsenostiam so Sanelom navyše vie, že sa netreba prehnane strachovať či moralizovať, keď ide o správanie detí. „Netreba sa pos*ať. Ani zo života, ani z ničoho iného,“ dodáva moderátorka.

Jej Sanel je totiž živé dieťa a Jasmina ho v tom nielen podporuje, ale necháva ho učiť sa na vlastných chybách. Uviedla aj príklad, keď porozprávala historku o tom, ako jej syn ignoroval upozornenie a ponoril ruky do vedra s farbou, ktorou jeho starý otec natieral búdu pre psa. Rýchlo tento čin oľutoval, ako vysvetlila Jasmina: „Ten v živote nebol viac veriaci. Keď zistil, že to nejde zmyť, začal sa modliť – Pane Bože, už to nikdy neurobím!“

Jasmina nemá najmenší problém synčeka nechať objavovať, ako funguje svet, hoci to znamená, že sa môže ušpiniť či zraniť. Len tak sa totiž naučí, že niektoré veci robiť nemá a takýto prístup ocenia najmä staršie generácie, ktoré ho praktizovali tiež. „Takže si myslím, že raz zažiť je viac ako tisíckrát počuť. Kým ťa to nezabije,“ uzatvorila so smiechom.