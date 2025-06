Spravila rázne rozhodnutie. Renáta Názlerová šokovala fanúšikov odchodom do zahraničia, čo sa stalo?

Moderátorka a životná koučka sa ocitla vo veľmi nepríjemnej situácii. Už dlhší čas riešila jednu vec a zvažovala odchod zo Slovenska. Napokon sa rozhýbala a jej kroky smerovali do Tuniska. Smutné na tom je, že momentálne sa tam cíti lepšie ako vo svojej rodnej krajine. Prinútili ju k tomu určité okolnosti, o ktorých prehovorila vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Ani jeho samotné natočenie a priznanie, čo za tým skutočne je, nebolo pre ňu jednoduché.

Za jej pravdovravnosť a postoj k životu si získala mnoho fanúšikov. Televízna sudkyňa Renáta Názlerová je známa tým, že si nedáva servítku pred ústa a hovorí o veciach v živote úprimne a otvorene. Nebojí sa vysloviť aj to, čo by nemuselo byť mnohým pochuti, no vôbec sa nad tým nepozastavuje. Obzvlášť ženy si ju obľúbili, keďže často šíri osvetu o sebavedomí a o tom, ako sa cítiť dobre aj s kilami navyše.

Myslela si, že to nerozchodí

Dá sa povedať, že moderátorka opäť otvorila citlivú tému a vyjadrila sa k tomu, čomu čelila už dlhšie obdobie. Hoci je vďačná za rodinné zázemie a svojich najbližších, ktorých má vedľa seba, predsa len si zbalila veci a odišla.

„Naozaj neklamem, ale toto je v poradí asi 11. pokus o natočenie videa o tom, prečo som odišla zo Slovenska. Už niekoľko týždňov som mimo Slovenska, a to rozhodnutie odísť vo mne zrelo naozaj dlho. Dá sa povedať, že už 2 až 3 roky sa necítim dobre vo svojej krajine, necítim sa dobre vo svojej domovine. Už všetko tak extrémne na mňa doliehalo, že som si kládla veľmi veľa otázok,“ začala Renáta vo svojom videu.

Ako ďalej pokračovala, všimla si, akí sú ľudia na Slovensku, čo ju veľmi mrzí. Podľa nej sa drasticky zhoršila atmosféra v spoločnosti. „Ja viem, že sa o tom hovorí – hovoria o tom psychológovia, sociológovia, mnohé osobnosti nabádajú k spoločenskému zmieru, nakoniec ja sama v mnohých príspevkoch zdôrazňujem, že slušné správanie je absolútny základ. A že nie je možné, aby sme tolerovali takú extrémnu hrubosť, útočnosť, agresivitu, vulgárnosť, ktorá sa rozhosťuje a šíri našou krajinou,“ uviedla účastníčka Súdnej siene.

Z jej prejavu a slov je vidieť, ako jej je to ľúto. Sama veľmi dobre vníma, že agresívnych ľudí je najviac vidieť, upozorňujú na seba, sú dominantní a rozťahujú sa a tí dobrí sú ticho. „Tak veľmi ma bolelo srdce, že som mala pocit, že to snáď už ani nerozchodím. Kde som sa pozrela, videla som len tú nenávisť a tú nekonečnú zlosť a takú tú esenciálnu zlosť, esenciálnu neprajnosť a radosť z toho, keď má niekto problém,“ nešetrila drsnými vetami životná koučka.

Slovensko neprestala milovať