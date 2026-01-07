Východ Slovenska kolabuje, sneh narobil poriadnu šarapatu: Autá nevedia prejsť, mestská doprava mešká

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Sneženie spôsobilo komplikácie.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozornil k 7.00 h na neprejazdnú Sečovskú cestu smer Dargovských hrdinov pre zapadnutý kamión. Autobusové linky 15, 20, 32, 35 a 54 sú odklonené cez Prešovskú cestu. Neobsluhované sú zastávky Heringeš, Panoráma a Kalinovská.

„Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti.

Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová – Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská – Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska.

„Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.

Problémy už včera večer

Polícia v Košickom kraji vyzvala včera večer vodičov, aby pre sneženie a silný nárazový vietor zvážili cestu autom. Najhoršia situácia bola na Zemplíne, a to najmä v úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište, kde už skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.

„Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ uvádza polícia s tým, že v Košickom kraji na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor. Pripomína, že to znižuje viditeľnosť a na cestách sa miestami tvoria snehové jazyky.

Ropa výmenou za moc: Trump chce získať 50 miliónov barelov, hovorí o prospechu pre USA…

