Východ sa bude triasť: Na Slovensko mieria ďalšie dve vlny sneženia. Vieme, kam dorazia

Ilustračná foto: archív TASR - Lýdia Vojtaššáková

Michaela Olexová
SITA
Slovensko čakajú ešte ďalšie dve vlny sneženia.

Prvá spôsobila na východe kalamitu – miestami napadlo až 30 centimetrov snehu. Druhá vlna sa nad naším územím drží doteraz a je ešte výraznejšia: Spiš, Gemer a Košickú kotlinu zasiahli nielen nové vrstvy snehu, ale aj silný nárazový vietor s rýchlosťou 20 až 25 m/s.

S druhou vlnou sa rozlúčime ešte dnes dopoludnia a podľa portálu iMeteo dorazí tretia vlna už dnes večer. Zasiahne východné, južné aj severné Slovensko a neskôr sa sneh dostane aj nad západ.

Ďalšie dve vlny čoskoro zasiahnu Slovensko

Najintenzívnejšie opäť zasiahne východ, kde môže pribudnúť 10 až 15 cm snehu. Na západe sa očakáva len poprašok do 5 cm. Sneh by sa mohol začať topiť v pondelok. Dorazí síce aj štvrtá vlna sneženia, no komplikácie by mali byť už len lokálne, najmä na strednom Slovensku. V nižších polohách sa očakáva postupné oteplenie.

Ilustračná foto: Needpix

Vlaková doprava naďalej trpí výpadkami, píše iMeteo. ŽSR ráno hlásila obmedzenú prevádzku pre zosunuté stromy a popadané konáre. Bola prerušená doprava v úsekoch Lipany – Pusté Pole a Dobrá Niva – Zvolen. Výrazné meškanie zaznamenal aj rýchlik Ex 502 z Košíc do Bratislavy, ktorý sa mal pohnúť už o pol šiestej ráno, no nabral až 142-minútové meškanie.

Komplikácie hlásia aj cestári. Situácia je zlá najmä v horských oblastiach (Donovaly, Príslop a Branisko) a úžinách a problémy hlásili na ceste z Cemjaty na Bzenov, na úseku Lipníky – Podlipníky či medzi Stropkovom a Vranovom nad Topľou.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude na Slovensku prevažne zamračené, neskôr aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele bude snežiť, na juhu bude aj dážď so snehom. Miestami, najmä v horských oblastiach, hrozí tvorba snehových jazykov a závejov. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude -4 až 1 stupeň Celzia, na juhu okolo 3 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -7 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 4 až 11 metrov za sekundu (10 až 35 km/h), na juhovýchode lokálne okolo 13 metrov za sekundu (45 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 20 metrov za sekundu (70 km/h). Spadne približne do 5 milimetrov zrážok alebo do 5 centimetrov snehu.

