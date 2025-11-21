Nasledujúce hodiny budú nepríjemné, čaká nás tuhá noc: Na týchto miestach očakávajte sneženie

Výstraha pred výdatným snežením aj poľadovicou platí i počas piatkového večera až do sobotného rána. Týka sa najmä východného a stredného Slovenska. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Na východe platí výstraha druhého stupňa pred snežením.
Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice – okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Výstrahy platia do soboty 6:00 hodiny.
Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 8:00 hodiny takmer v celom Banskobystrickom, Žilinskom a Košickom kraji a v niektorých okresoch Prešovského a Trenčianskeho kraja.
Budú sa tvoriť snehové jazyky a záveje
SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa, a to až do polnoci, niekde aj so soboty do 12:00 hodiny.
Silný vietor s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Poprad, Brezno, ale aj na západe v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Silný vietor na horách sa môže až do soboty 6:00 hodiny vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.
Nahlásiť chybu v článku