Všímajte si, čo kupujete v obchodoch: Pulty zahlcuje nový fenomén, pekári si nevedia rady

Ilustračná foto: interez.sk - Klaudia Bencúrová/TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
SITA
Zahraničné obchodné reťazce dovážajú chlieb zo zahraničia, ohrozuje to našu výrobu.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozornil poslancov Národnej rady SR na vážnu situáciu v pekárskom sektore.

Symbol Slovenska, chlieb so soľou, sa totiž čoraz menej vyrába na Slovensku a krajina rastie v závislosti od dovozu pečiva zo zahraničia. Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC, zdôraznil, že ďalšie nakupovanie tisícok kamiónov zahraničného chleba, ktorý by sa mohol vítať aj zahraničnými návštevami namiesto tradične slovenského, je neprijateľné.

Požadujú národnú stratégiu

Zväz navrhuje, aby štát vypracoval národnú stratégiu na ochranu slovenských potravín, ktorou by sa riadili všetky budúce vlády.Poslancom zväz predstavil aj špecifiká celého sektora, ktorý je najväčším potravinárskym odvetvím v krajine z hľadiska počtu zamestnancov. Pekári poukázali na vysoké obchodné prirážky zahraničných obchodných reťazcov, ktoré vedú k tomu, že slovenskí spotrebitelia často platia za chlieb a pečivo až o 200 % viac než reťazce, ktoré nakupujú priamo od domácich pekárov.

Reťazce uprednostňujú zahraničný chlieb

Štyri zahraničné obchodné reťazce dominujú trhu s potravinami na Slovensku a uprednostňujú dovoz chleba z Belgicka, Nemecka či Poľska pred slovenskými výrobkami, hoci tieto by mohli byť vyrobené s porovnateľnou kvalitou aj za podobnú cenu. Dovozy potravín škodia slovenskej ekonomike, spôsobujú finančné straty a znižujú príjmy z daní a odvodov, ktoré by zaplatili domáci výrobcovia.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Ročná hodnota importu chleba presahuje 200 miliónov eur. SZPCC preto žiada legislatívne opatrenia, ktoré by situáciu napravili bez potreby ďalších štátnych výdavkov, a naopak by podporili domácich producentov a konzumentov. Slovenskí potravinoví inšpektori totiž nemajú možnosť kontrolovať zahraničné výrobné závody, čo znižuje kontrolu kvality dovážaných potravín.

Zväz plánuje pokračovať v spolupráci s politickými stranami na realizácii navrhovaných opatrení. Milan Lapšanský poďakoval predsedovi NR SR Richardovi Rašimu za možnosť prezentovať problém priamo zákonodarcom a zdôraznil význam ochrany slovenského chleba ako národného symbolu. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje viac ako 520 členov – od samostatne zárobkovo činných osôb po veľké pekárne po celom Slovensku. Členovia zväzu zabezpečujú väčšinu domácej výroby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov a cestovín a zamestnávajú vyše 12 200 pracovníkov.

