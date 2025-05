Všetko mohlo skončiť inak: Muži pomohli veľkému žralokovi, ktorý uviazol. Záchrannú akciu natočili

Turista z Gold Coastu v austrálskom štáte Queensland zažil s rodinou nečakanú situáciu počas výletu v južnej časti krajiny. Na pobreží neďaleko mesta Ardrossan si Nash Core spolu so svojím 11-ročným synom Parkerom všimli trojmetrového veľkého bieleho žraloka, ktorý uviazol na plytčine. Hoci sa situácia zdala byť nebezpečná, obaja sa rozhodli zvieraťu pomôcť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na mieste už boli traja miestni muži, ktorí sa neúspešne snažili dostať žraloka z piesku späť do hlbšej vody. Používali pritom nástroje pripomínajúce záhradné hrable, určené na vyhrabávanie krabov. Keď dorazil Core so synom, zviera sa už podarilo presunúť o čosi ďalej, no stále hrozilo, že neprežije. Core priznal, že mal obavy, píše AP.

Šťastný koniec

„Parker sa na mňa pozrel a povedal, že mu bije srdce ako opreteky. A ja som len súhlasil, moje búchalo tiež,“ zaspomínal. Nakoniec sa rozhodol nepribližovať sa k žralokovi príliš blízko, pretože nechceli riskovať. Jeden z dobrovoľníkov, Tony Dew, uviedol, že žralok sa síce hýbal, ale pomaly. Zviera sa napokon podarilo zachrániť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa NASH AND ASH + 2 BOYS (@hardcoretripperz_)



Podľa vedkyne Vanessy Pirotta z miestnej univerzity nie sú prípady uviaznutých žralokov úplne bežné, no vďaka sociálnym sieťam sa o nich dozvedáme častejšie. Dôvody môžu byť rôzne, od choroby až po to, že predátor naháňal svoju korisť príliš blízko k brehu.

Odborníčka zároveň zdôraznila, že v podobných situáciách má bezpečnosť ľudí vždy prednosť. Namiesto impulzívneho zásahu odporúča kontaktovať environmentálne úrady, ktoré vedia zabezpečiť odbornú pomoc. Napriek nečakanej udalosti si rodina z výletu odniesla silný zážitok. Core pomocou svojho dronu zachytil celý incident a jeho syn Parker získal netradičnú skúsenosť, na ktorú tak skoro nezabudne.