Vrásky, šediny či celulitída jej neprekážajú. Miriam Kalisová oslávila míľnik vo svojom živote a posiela jasný odkaz

Štyridsiatka už dávno nie je obdobím úpadku – pre mnohé ženy je to nová kapitola plná sebavedomia, zrelosti a vnútornej rovnováhy. Moderátorka Miriam Kalisová sa podelila o svoje autentické pocity z oslavy okrúhlych narodenín a stala sa hlasom mnohých žien, ktoré vnímajú starnutie ako silu, nie ako stratu.

Ako napísala na svojom Instagrame, štyridsiatka bola pre ňu očakávaným míľnikom. S úsmevom spomína na poslednú dekádu, ktorú označila za tú najkrajšiu i najnáročnejšiu zároveň. Život jej priniesol množstvo výziev, radostí, ale aj sĺz, no všetky tieto momenty prijímala naplno. Priznáva, že so stúpajúcim vekom prichádza aj nový nadhľad, akoby sa človeku rozvinuli krídla.

Štyridsiatku prijala s láskou

„Už vyše týždňa som štyridsiatnička,“ napísala Miriam Kalisová s úsmevom na svojom profile. „Už som sa nevedela dočkať, keď si tak budem môcť povedať… 39 je nudné číslo.“ S podobným nadšením kedysi vítala aj tridsiatku, no priznáva, že práve nasledujúce desaťročie jej prinieslo najviac. „Musím povedať, že posledných 10 rokov bolo najkrajších, najnáročnejších, najbolestivejších, najvzrušujúcejších, najnepredvídateľnejších… No… Jednoducho som sa nenudila a užívala som si každý jeden moment… Či plný plaču, alebo smiechu.“

Aj keď nešlo vždy o ľahké obdobie, práve vďaka prežitým skúsenostiam prišiel do jej života nový nadhľad. „Nebolo to vždy ľahké… ale vek vám dáva nadhľad… krídla… ľahkosť…“ píše s istotou ženy, ktorá sa nebojí hovoriť o realite. Preto ani štyridsiatku nevníma ako prelom k horšiemu, ale ako plnohodnotnú a oslobodzujúcu etapu života. „Milujem mať 40 a verím, že na 50 sa budem tešiť rovnako.“ Nezastiera ani fyzické zmeny, ktoré prichádzajú s vekom – naopak, pomenúva ich bez hanby a s nadhľadom.

„Áno… mám šedivé vlasy… aj celulitídu, aj som pribrala 5 kíl za posledný rok… aj vrásky mám… aj koža už nie je to, čo bývala…“ No zároveň dodáva, že sa učí svoje telo nielen akceptovať, ale skutočne ho vítať také, aké je. „A predsa sa učím vítať moje nové telo s láskou… a zároveň mu dávať to, čo potrebuje… spánok, pozornosť, starostlivosť… oddych… pohyb… dobré jedlo.“

Svoj pohľad neváha okoreniť aj dávkou humoru a sebairónie. „Všetko ide ťažšie, ale to je prirodzené… veď už nemám 20 … mám 40… a je to super… Ďakujem si, že to vidím takto a verím, že dlho budem…“ A ak by mal niekto tendenciu kaziť jej radosť predčasnými varovaniami, má pre nich pripravenú odpoveď.

„A už sa teším na správy a komentáre v štýle: Veď počkaj, keď…“ Zároveň však nezabúda dodať, že každá žena prežíva štyridsiatku inak, a je to úplne v poriadku. „Chápem, že to niekto prežíva inak, ale veď ma nechajte tešiť sa.“

Reči typu „veď počkaj, keď“ ju neodrádzajú