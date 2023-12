Vraj riskoval, ale nie je to pravda. Schumacher chcel pomôcť dievčatku, v hlbokom snehu spadol na kameň a upadol do kómy

Dnes uplynie 10 rokov od nehody, ktorá navždy zmenila život 7-násobného majstra sveta F1 Michaela Schumachera. Na lyžovačke vo Francúzsku nešťastne spadol hlavou na kameň a upadol do kómy. V nej leží už 10 rokov a správy o jeho zdravotnom stave sa na verejnosť dostávajú len veľmi obtiažne.

Je 29. december 2013 a Michael Schumacher sa spolu s vtedy 14-ročným synom Mickom a rodinnými priateľmi vydáva na osudnú zjazdovku. Iba 500 metrov odtiaľ má v Meribel chatu.

Po 4 minútach od nehody, ktorá zmenila legendárnemu jazdcovi život, je pri Schumacherovi horská služba. Ak by na hlave nemal prilbu a chránič chrbtice, tzv. korytnačku, neprežil by, uvádza Sportnet. Schumacher je ešte pri vedomí, no je dezorientovaný a urýchlene je presúvaný do nemocnice.

Čo sa stalo?

Okamžite po nehode sa objavili dohady, že Schumacher si pomýlil zjazdovku s okruhom F1 a v zlom a náročnom teréne išiel príliš rýchlo a riskoval. Denník Bild ale tieto dohady vyvracal a podľa nich sa bývalý jazdec Ferrari pustil do hlbokého snehu, aby pomohol dcére jedného z kamarátov, ktorá spadla.

Schumacher si v snehu nemal ako všimnúť kameň, ktorý ho po náraze vyhodil do vzduchu a následne spadol neďaleko dievčatka, a to tak nešťastne, že hlavou narazil na ďalší kameň. NDTV píše, že spadol na kameň z výšky asi 3,5 metra a jeho prilba sa rozbila na dve časti.

Operácie a kóma

Po prevoze do nemocnice okamžite podstúpil dve operácie mozgu, dokonca mu museli do hlavy vyvŕtať dieru, aby sa znížil tlak. Neskôr bol prevezený do nemocnice v Grenobli a potom do Švajčiarska.

Bol uvedený do umelého spánku a začali sa objavovať správy, že jeho stav sa zlepšuje. Avšak rodina informácie o zdravotnom stave Schumachera dôkladne chráni, a to, ako je na tom legenda F1 v skutočnosti, vie len najbližšia rodina a ošetrujúci lekári.

„Súkromie je súkromné, ako vždy hovoril. Je pre mňa veľmi dôležité, aby si stále užíval svoj súkromný život čo najviac. Michael nás vždy chránil a teraz my chránime jeho,“ povedala jeho manželka Corinna.

Momentálne sa má Schumacher nachádzať na Mallorke, ako píše Nova, a to v rodinnom sídle. Má byť schopný vnímať okolie, ale nerozpráva.

Chcel odtiaľ odísť

Na jeseň 2021 sa na Netflixe objavil dokument o Michaelovi Schumacherovi. V ňom sme sa napríklad o zdravotnom stave dozvedeli, že Schumacher podstupuje rehabilitácie. „Stále mi každý deň ukazuje, aký je silný. Žijeme spolu doma, rehabilitujeme, robíme všetko, čo sa dá, aby sa Michael cítil dobre. A aby skrátka cítil svoju rodinu, svoje puto,“ povedala Corrina v dokumente.

Taktiež spomenula, že aj v osudný deň pred 10 rokmi si Schumacher uvedomoval zlé podmienky a hovoril, že by chcel odtiaľ radšej odísť. Spomínal Dubaj a skákanie padákom. Napokon ale v stredisku ostal a život sa mu naruby zmenil.

„Chýba mi môj Michael z vtedajšej doby,“ povedal brat Ralf Schumacher pre Bild — sám bývalý pilot Formuly a dodal, že život je niekedy nespravodlivý. „Michael mal v živote často šťastie, potom ale prišla tá tragická nehoda. Vďaka Bohu sa dalo pomocou modernej medicíny všeličo urobiť, ale napriek tomu už nič nie je ako predtým,“ dodal.

Či ešte legendárneho jazdca F1 niekedy uvidíme na verejnosti a či sa jeho stav v budúcnosti zlepší, si nateraz nikto netrúfne odhadnúť. No nádej umiera posledná.