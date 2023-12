Nevinného muža zavreli do cely a zabudli na neho: Bez jedla a vody vydržal rekordných 18 dní, objavili ho náhodou

Ako najdlhšie by ste dokázali vydržať bez jedla? Mnohí z vás možno už na vlastnej koži vyskúšali pôst. Aj keď môže byť prospešný, neraz to nie je nič príjemné. Andreas Mihavecz sa nedobrovoľne stal držiteľom rekordu. Bez jedla a vody bol nútený vydržať 18 dní.

V článku sa dozviete aj: prečo sa Andreas ocitol v cele;

ako je možné, že sa na neho zabudlo;

ako ho napokon našli;

prečo súd nikoho konkrétneho neobvinil.

Zavreli ho a zabudli na neho

Rakúšan Andreas Mihavecz bol 1. apríla 1979 omylom umiestnený do policajnej väzby po tom, ako bol spolujazdcom pri dopravnej nehode. Tú však žiadnym spôsobom nezavinil a podľa Mail Online za mrežami nemal čo robiť. Napriek tomu 18-ročného chlapca odviezli do stiesnenej pivničnej väzenskej cely v malom meste Höchst pri Bodamskom jazere v Rakúsku.

Ak by sa problém rýchlo vyriešil, polícia by si chybu uvedomila a Andreasa by prepustila a zrejme by sa na to pomerne rýchlo zabudlo. Avšak jediné, na čo sa zabudlo, bol chudák Andreas. Policajti ho jednoducho zavreli do cely a celkom ho vypustili z mysle. Spomenuli si na neho až po 18 dňoch, keď policajt, ktorý sa kvôli nesúvisiacim povinnostiam ocitol v pivnici, postrehol, že z miestnosti sa šíri nepríjemný zápach. Andreas bol po celý ten čas bez akéhokoľvek jedla a vody. Väčšina odborníkov sa pritom zhoduje, že človek za takýchto okolností dokáže prežiť nanajvýš niekoľko dní, nie takmer 3 týždne.

Podľa webu Science Alert, Andreas nedobrovoľne prekonal rekord, zapísal sa dokonca aj do Guinnessovej knihy rekordov. V čase, keď mladého muža napokon objavili, mu už na jazyku visela smrť. Jedlo nemal vôbec žiadne. Tak dlho prežil pravdepodobne len vďaka tomu, že olizoval skondenzované kvapky vody, ktorá sa tvorila na stenách cely (niektorí tvrdia, že vzhľadom na to, že olizoval kondenzáciu, nebol celkom bez vody). Jeho zúfalé kričanie a volanie o pomoc z pivnice údajne nikto nepočul.

Chybu si nikto nepriznal

Ako informuje Unilad, Andreas počas obdobia, ktoré strávil v zadržiavacej cele, schudol 24 kilogramov. Po tom, ako ho našli, musel byť okamžite prevezený do nemocnice. Pochopiteľne, trvalo niekoľko týždňov, kým sa Mihavecz z otrasnej skúsenosti napokon zotavil. Markus Weber, Heinz Ceheter a Erwin Schneider boli traja policajti, ktorí boli po odhalení Mihavecza súdení za hrubú nedbanlivosť. Súdny proces však neobjasnil, kto bol za chybu zodpovedný. Každý z policajtov totiž ukazoval prstom na toho druhého, ani jeden z nich nebol ochotný priznať si chybu.

Každý z troch policajtov, ktorí zaňho zodpovedali, si myslel, že niektorý z ostatných dvoch už Mihavecza z cely pustil, čo viedlo k tomu, že sa naňho jednoducho úplne zabudlo. Pýtate sa, kde boli v tom čase Andreasovi príbuzní a či si o neho nerobili starosti? Robili. Počas súdneho procesu vyplávalo na povrch, že polícia počas týchto 18 dní úplne ignorovala aj obavy Mihaveczovej matky, ktorá sa márne domáhala informácií o synovi.

Podľa The Sun bol záznam o Andreasovej nezvestnosti políciou vyplnený len deň predtým, ako sa takmer na smrť vyhladovaného tínedžera napokon podarilo nájsť. Aby toho nebolo málo, policajti vypĺňali formulár, ktorý sa už 10 rokov nepoužíval a na vyššie miesta k nadriadeným sa dostal až o týždeň neskôr. Jednoducho, celé to bolo jedno obrovské fiasko.