Najočakávanejší dokument roka: Film o Schumacherovi na Netflixe prezradí detaily o súkromí i zdraví pretekára

Streamovacia služba Netflix svojim predplatiteľom ponúkla už nejedno vydarené dielo. Okrem seriálov a pútavých filmov však nezaostáva ani v dokumentárnom žánri. A z tohto súdka bude aj dlho očakávaný nemecký projekt filmárov Hans-Burna Kammertönsa a Michaela Wecha. Táto dvojica sa rozhodla preskúmať v novom filme osobnosť azda najznámejšieho jazdcu Formuly 1, Michaela Schumachera.

Netflix pripravil dokument o Schumacherovi

Patril medzi elity F1. Na konte má rekordných sedem víťazstiev tohto šampionátu, počas svojej kariéry dokázal vyhrať celkom 91 Veľkých cien a za najúspešnejšiu považujú všetci jeho dekádu pôsobnosti pod stajňou Ferrari v rokoch 1996 až 2006. V živote Michaela Schumachera však nastal jeden osudný okamih, ktorý všetko zničil. Úraz na lyžovačke, po ktorom známy pretekár utrpel veľmi ťažký otras mozgu a upadol do kómy, bol jeho koncom. Nie však v živote ako-takom. Aj keď prežil, o jeho zdravotnom stave nikto nič okrem najbližšej rodiny nevie. To sa ale teraz mení – na streamovaciu službu Netflix totiž dorazil dlho očakávaný dokument o vzostupoch a pádoch Schumachera pod rovnomenným názvom.

Na nový dokument fanúšikovia čakali dlhé roky, pretože jeho tvorcovia spolupracovali priamo s rodinou Michaela. Diváci vo viac ako dvoch hodinách preskúmajú cestu od skromných začiatkov až po zisk 7 titulov majstra sveta jedného z najuznávanejších pretekárov F1. Jeho cesta na vrchol má byť mapovaná celkom podrobne, pričom výrazná časť dokumentu bude zameraná aj na jeho aktuálny život. O tom nemá široká verejnosť žiadne vedomosti, keďže najbližšia Schumacherova rodina sa rozhodla o tom neinformovať. Z času na čas sa nejaké správy objavili, no vo väčšine prípadov išlo len o strohé čriepky o tom, že známy niekdajší závodník je na tom dobre.

Už keď bola výroba tohto dokumentu ohlásená, celý svet jasal nadšením. Rozhodne totiž ide o príbeh, ktorý celý svet vidieť a i poznať chce. „Myslím si, že je toho dosť, na čo sa tešiť. Je to špeciálny dokument, ktorý bude pre každého diváka veľmi dojímavý,“ prezradil o diele, ktoré dnes streamovacia služba Netflix uviedla, syn pretekára Mick Schumacher. Aj ten sa v ňom spolu so svojou sestrou Ginou, no hlavne so svojou matkou a manželkou Michaela Corinnou objavia.

Emóciami a súkromím nabitý

Už zverejnenie traileru naznačovalo, že slová Schumacherovho syna sa naplnia. Ten začal slovami známej pretekárskej hviezdy: „Stopercentná dokonalosť, nič iného mi nestačilo“ a bol popretkávaný doposiaľ nikdy nezverejnenými súkromnými zábermi famózneho Schumiho. Vo viac ako 112 minútach dokumentu bude takýchto záberov i výpovedí nielen blízkej rodiny, ale aj spolupracovníkov, viac.

Divákov a fanúšikov dokument láka ale nielen kvôli spoznaniu jeho príbehu. Ten mohli totiž mnohokrát sledovať priamo naživo pri televíznych prenosoch F1 a boli tak akousi súčasťou Schumacherovej slávy. To, čo je najväčším lákadlom, sú prehovory tých, ktorí toho vedia o Michaelovi najviac.

Nešťastná nehoda ho stála normálny život

Sedemnásobný majster sveta spadol 29. decembra 2013 počas lyžovačky vo francúzskom Méribel. Mnohí si spočiatku mysleli, že známy pretekár si maximálne tak dolámal končatiny a akoby ani nechceli prijať fakt, že pád mohol byť o niečo viac vážnejší. Pretekára však vymrštilo na skaly a aj keď mal na hlave prilbu, utrpel vážne poranenia mozgu, upadol do kómy a niekoľko dní bojoval o život. So Schumim to dlhé mesiace vyzeralo zle a doktorí si mysleli, že sa z kómy už nepreberie. Jeho blízki však verili, že sa z toho dostane.

Spočiatku verejnosť o jeho zdravotnom stave mala aspoň nejaké informácie. Manželka pretekára Corinna sa však rozhodla, že nebude detaily o jeho zotavovaní prezrádzať. A zrejme to vo veľkom neprezradí ani samotná dokumentárna novinka na Netflixe. Isté novinky však jeho blízki prezradia.

„Súkromie je súkromné, ako vždy hovoril. Je pre mňa veľmi dôležité, aby si stále užíval svoj súkromný život čo najviac. Michael nás vždy chránil a teraz my chránime jeho,“ povedala Corinna.

V dokumente však predsa len niečo prezradila. „Stále mi každý deň ukazuje, aký je silný. Žijeme spolu doma, rehabilitujeme, robíme všetko, čo sa dá, aby sa Michael cítil dobre. A aby skrátka cítil svoju rodinu, svoje puto,“ povedala v dokumente.

K nehode takmer nedošlo

Čo tiež možno mnohí fanúšikovia nevedeli, bol fakt, že stačilo málo a k úrazu nemuselo dôjsť. Michael totiž podľa svojej manželky vedel, že podmienky na lyžovanie v Méribel nie sú ideálne a chcel odtiaľ odísť skôr.

„Sneh nie je optimálny. Mohli by sme odletieť do Dubaja a tam si zaskákať padákom,“ opísala manželka Corinna slová svojej dlhoročnej lásky. Tie jej povedal len krátko pred osudovou nehodou. Schumi však v stredisku napokon zostal.

Nikdy nevydané zábery aj rozhovory s priateľmi

Silný dokument popretkávaný súkromnými archívnymi zábermi doplnia rozhovory nielen s rodinou, ale aj ďalšími zaujímavými ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom ovplyvnili Schumacherovu kariéru. Medzi nimi napríklad Mika Hakkinen, Sebastian Vettel, David Coulthard, Piero Ferrari, bývalý riaditeľ tímu Ferrari Luca di Montezemolo, bývalý šéf FIA Jean Todt, legenda F1 Damon Hill či bývalý riaditeľ Formuly 1, Bernie Ecclestone.

O réžiu a scenár nového dokumentu sa postarala okrem dvojice režisérov aj Vanessa Nocker, ktorá predtým spolu s producentom Benjaminom Seikelom pracovala aj na dokumente o nemeckej tenisovej hviezde Borisovi Beckerovi.

Ak sa chcete o Michaelovi Schumacherovi dozvedieť viac, dokument o ňom s jednoduchým názvom Schumacher nájdete už v tejto chvíli na streamovacej službe Netflix.