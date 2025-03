Vojna v Spievankove opäť pokračuje: Richard Čanaky tvrdí, že bol oklamaný. Fanúšikovia svoje sklamanie dávajú pocítiť

Ak máte doma, alebo ste za posledné roky vychovali ratolesť, možno vo vašich domácnostiach neraz znelo Spievankovo. Medzi Zahrajkom a Spievankou to však aj po rozpade ich dua poriadne vrie. A spor sa už tiahne dlhšie.

Za týmito pseudonymami sa ukrývajú Richard Čanaky a Mária Podhradská Čačíková, ktorí spolupracovali cez 20 rokov. O konflikte v Spievankove sa medializovali správy už minulý rok.

Čo sa deje?

V minulosti sme vás informovali s odvolaním na Nový Čas, že Čanaky začal bojovať o značku Zahrajka a kontaktoval príslušné orgány, aby získal ochrannú známku, ktorú oficiálne vlastní spoločnosť Tonada, ktorej konateľom je Mária Podhradská. Podľa Čanakyho bude vždy len jeho osoba Zahrajkom a autorské práva by mali byť jeho.

„Podal som návrh na vyhlásenie ochrannej známky Zahrajko za neplatnú. Drvivá väčšina ľudí Zahrajka stotožňuje s mojou osobou,“ povedal pre portál. Tvrdí, že označenie Zahrajko používal dávno predtým, ako bola zaregistrovaná ochranná známka. Mária Podhradská sa vtedy vyjadrila, že to, že Richard Čanaky podal podnet, sa dozvedela až od samotného portálu.

„Mrzí ma, že pán Čanaky sa nechce stretnúť a dohodnúť sa. Ide proti hodnotám Spievankova, ktoré 20 rokov deťom prinášam. Pán Čanaky sa vložil do pozície obete. My sme s manželom vybudovali Spievankovo a Zahrajka. Právoplatne vlastníme aj značky. Ja som sa starala o celý chod Spievankova od koncertov po výrobu filmov. Je to tak nefér. Ale pán Čanaky neprávoplatne používa značku Zahrajko, robí si samostatné koncerty, na ktorých sme sa nedohodli. Škodí celému Spievankovu. Ak sa cíti ako Zahrajko, tak by sa tak mal aj správať,“ povedala v minulosti Mária.

Prešlo niekoľko mesiacov, spor je stále živý

Ako teraz upozornil Nový Čas, vyústil až do právnych krokov a z úst Zahrajka padlo na Spievanku obvinenie, ktoré súvisí so zrušením jeho účtov.

„Moje účty majú byť podľa mojich informácií nahlasované firmou Tonada, s. r. o. Konateľkou je Mária Čačíková. Založil som profil Zahrajko s. r. o., firmu mám od roku 2013,“ cituje Nový Čas a sám Zahrajko sa k tejto téme vyjadril aj na facebooku. Podľa portálu navyše tvrdí, že bol oklamaný a okradnutý.

Ozvala sa aj Spievanka prostredníctvom právnikov. „Pán Čanaky uskutočňovaním koncertov a používaním označenia Zahrajko porušuje naše práva — konkrétne práva duševného vlastníctva k našej zapísanej a platnej ochrannej známke. Pán Čanaky koná v rozpore so zákonom a verejnosť zavádza nepravdivými informáciami.“

„Ja verím, že známka Zahrajko morálne patrí len mne a čoskoro bude aj právne,“ uviedol na facebooku.

Fanúšikom sa to nepáči

Vyzerá to tak, že dvojica si nevie prísť na meno, čo pociťujú aj fanúšikovia. Navštívili sme profil Spievankovo na facebooku a všimli si nepríjemné odkazy, ktoré im ľudia zanechávajú.

„Vy už nie ste Spievankovo a už ani nikdy nebudete. Mali by ste si vymyslieť nový názov,“ stojí v jednom z komentárov pod príspevkami. „Pekné, ale ten divný spor so Zahrajkom, čo som zachytila, ma normálne odrádza od vás aj vašej hudby,“ dodal niekto ďalší.

„Spievankovo bolo pre nás a navždy bude len to, čo bolo na začiatku. Stále myslíme s dcérkou na starú Spievanku a Zahrajka, ktorí stále žijú a kamarátia sa tam niekde v ďalekom Spievankove,“ píšu pod ďalším príspevkom.