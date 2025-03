Obrovský smútok: Zomrela žena, na ktorej diele dospievali mnohí z nás. Bojovala s vážnou chorobou

Či sme na to hrdí alebo nie (my jednoznačne áno), časť z nás dospievala pri upírskej ságe Twilight a následne pri Upírskych denníkoch. Práve tých sa týka smutná správa, ktorá sa objavila v médiách.

Vo svojich 66 rokoch nás navždy opustila L. J. Smith, americká spisovateľka a autorka knižnej predlohy Upírskych denníkov či mnohých ďalších diel. Pre The New York Times to potvrdili jej blízki.

Stalo sa tak už 8. marca po dlhodobom boji s autoimunitným ochorením. Informácie boli medializované až v uplynulých hodinách.

Ožili ako seriál

Upírske denníky boli adaptované ako úspešný seriál, ktorý dostal 8 sérií. Hlavné úlohy v nich stvárnili Nina Dobrev, Ian Somerhalder a Paul Wesley a aj keď uzreli svetlo sveta ešte v roku 2009, dodnes sa k nim mnohí opätovne vracajú.