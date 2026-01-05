Vodiči, zatiaľ môžete byť pokojní: Ropa po otrasoch vo Venezuele výrazne nezdražela, palivá zatiaľ ostávajú stabilné

Ceny ropy v pondelok ráno kolísali, pretože investori zvažovali, aké budú dosahy zatknutia venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými silami na globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent po otvorení obchodovania klesla až o 1,2 %. Neskôr však straty zmiernila a o 7.21 SEČ sa obchodovala na úrovni 60,41 USD (51,54 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa pohybovala zhruba na hodnote 57 USD/barel (48,78 eura). Ťažba vo Venezuele predstavuje len malý zlomok svetovej ponuky a globálny trh zápasí s prebytkom.
Venezuela by cenu ohroziť nemala
„Akékoľvek krátkodobé narušenie venezuelskej produkcie sa dá ľahko kompenzovať zvýšenou produkciou inde,“ uviedol hlavný ekonóm skupiny Capital Economics Ltd. Neil Shearing. „Očakávame, že rast globálnej ponuky v priebehu nasledujúceho roka alebo dvoch zatlačí ceny ropy smerom k 50 dolárom.“
Venezuela bola kedysi ropnou veľmocou, ale produkcia krajiny za posledné dve desaťročia prudko klesla a teraz predstavuje menej ako 1 % svetových dodávok, ktoré sa väčšinou vyvážajú do Číny.
Združenie ropných štátov OPEC+ v nedeľu rozhodlo, že ťažobné kvóty nebude v prvom kvartáli meniť. O Venezuele sa na krátkej videokonferencii nerozprávali, uviedli delegáti, ktorí dodali, že je predčasné odhadovať, ako reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu.
