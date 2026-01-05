Vodiči, zatiaľ môžete byť pokojní: Ropa po otrasoch vo Venezuele výrazne nezdražela, palivá zatiaľ ostávajú stabilné

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Situácia vo Venezuele by zatiaľ ropný trh nemala ovplyvniť.

Ceny ropy v pondelok ráno kolísali, pretože investori zvažovali, aké budú dosahy zatknutia venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými silami na globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent po otvorení obchodovania klesla až o 1,2 %. Neskôr však straty zmiernila a o 7.21 SEČ sa obchodovala na úrovni 60,41 USD (51,54 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa pohybovala zhruba na hodnote 57 USD/barel (48,78 eura). Ťažba vo Venezuele predstavuje len malý zlomok svetovej ponuky a globálny trh zápasí s prebytkom.

Venezuela by cenu ohroziť nemala

Akékoľvek krátkodobé narušenie venezuelskej produkcie sa dá ľahko kompenzovať zvýšenou produkciou inde,“ uviedol hlavný ekonóm skupiny Capital Economics Ltd. Neil Shearing. „Očakávame, že rast globálnej ponuky v priebehu nasledujúceho roka alebo dvoch zatlačí ceny ropy smerom k 50 dolárom.“

Venezuela bola kedysi ropnou veľmocou, ale produkcia krajiny za posledné dve desaťročia prudko klesla a teraz predstavuje menej ako 1 % svetových dodávok, ktoré sa väčšinou vyvážajú do Číny.

Združenie ropných štátov OPEC+ v nedeľu rozhodlo, že ťažobné kvóty nebude v prvom kvartáli meniť. O Venezuele sa na krátkej videokonferencii nerozprávali, uviedli delegáti, ktorí dodali, že je predčasné odhadovať, ako reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Silné explózie zasiahli Venezuelu, vyhlásili výnimočný stav. Americké médiá hovoria o útokoch USA

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac