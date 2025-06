Vodiči, táto správa vám pokazí náladu: Ceny na pumpách pôjdu raketovo hore, čaká nás náročné obdobie

Konflikt na Blízkom východe naruší pokojné vcelku priaznivé obdobie aj na slovenských čerpacích staniciach. Analytici očakávajú skokovité zdražovanie. Ceny benzínov by sa mohli znova priblížiť k úrovni 1,6 eura za liter a nafty 1,5 eura za liter. Napriek tomu, by mali slovenskí motoristi v lete tankovať za relatívne priaznivé ceny.

„Vzhľadom na zmenu situácie na trhu s ropou, sa náš výhľad pre ceny palív u nás zmenil na rastový a očakávame, že ceny by mohli rásť najmä pri benzínoch. Súčasné ceny by mohli zotrvať na súčasných ešte niekoľko dní, ale postupne sa nám bude tankovanie predražovať. Na druhej strane, po upokojení konfliktu na Blízkom východe, môžu začať ceny opätovne klesať, keďže trh je na začiatku letnej motoristickej sezóny dobre zásobený,“ povedal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Zdražovať sa bude aj inde

„Ostatný vývoj na ropnom trhu, keď ceny komodity od začiatku júna poskočili o 16 až 17 percent budú znamenať, že cenovky na slovenských čerpacích staniciach sa po niekoľkotýždňovej stabilite s minimálnymi výkyvmi budú posúvať skokovito nahor. Predpokladáme skoré zdraženie benzínu, kde by jeho ceny mohli smerovať k úrovni 1 eura a 60 centov a cena nafty by sa mohla pohybovať bližšie pri 1 eure a 50 centov ako pri 1 eure a 45 centoch. Najmä ak nervozita okolo Blízkeho východu, a najmä riziko disrupcie dodávok ropy z tohto regiónu na globálne trhy, rýchlo neklesne,“ doplnil pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Zdražovanie palív by sa malo podľa neho čoskoro prejaviť aj v okolitých krajinách. Predpokladá preto, že české a poľské ceny benzínu by mohli ísť po prepočte na euro výrazne nad hladinu 1 euro a 40 centov, slovinské ceny zrejme vyskočia k úrovni 1 euro a 50 centov, chorvátske túto métu prekročia a rakúske by sa mohli odraziť až nad 1 euro a 55 centov.

Zdražovanie sa podľa Pánisa dotkne aj nafty, kde jej české ceny by mohli preliezť métu 1 euro a 35 centov, poľské sa blížiť k 1 euro a 40 centom, chorvátske prekročiť 1 euro a 45 centov a rakúske, maďarské a slovinské by sa mohli prehupnúť cez 1 euro a 50 centov.

Tankujeme najdrahší benzín

Domáce ceny benzínu boli podľa Boháčka v prvý júnový týždeň najvyššie spomedzi okolitých krajín. Najviac vieme na benzíne spomedzi našich susedov ušetriť v Česku, či v Poľsku, a to 13, resp. 15 centov na liter. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimku Česka a Poľská, kde na litri ušetríme 8, resp. 6 centov.

Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám podľa Boháčka oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,46 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu o 3 centy nižšie ako u nás. Ak jazdíme na naftu, tankovať môžeme doplna už doma, keďže ceny po ceste aj v cieli sú vyššie ako u nás.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne až 31 centov a na nafte 21 centov na liter. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať však opäť doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie, rádovo v priemere naďalej o 20 centov,“ konštatoval Boháček.

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 23. týždni tohto roka, sa podľa údajov Štatistického úradu SR mierne znížili najmä pri benzínoch. Cena štandardného natural 95 oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,496 eura za liter a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za rovnakú cenu 1,393 eura za liter. „Tankovanie je u nás aktuálne medziročne o približne 5 % lacnejšie,“ uzavrel Boháček.