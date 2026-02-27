Vodiči sa musia pripraviť: Niektoré pohonné hmoty zdraželi, karty môžu zamiešať viaceré veci

Ilustračná foto: Unsplash/Pixabay

Lucia Mužlová
TASR
Pozrite si prehľad.

Ceny benzínov a nafty sa v 8. týždni takmer nemenili a pohonné látky sa tak opakovane predávali o 5 až 7 % lacnejšie ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Motoristi platili za liter 95-oktánového benzínu rovnako ako v 7. týždni v priemere 1,474 eura, 98-oktánový benzín zdražel o 0,2 centa na 1,642 eura za liter. Obyčajná nafta sa predávala za nezmenených 1,467 eura a prémiová nafta zlacnela o 0,1 centa na 1,654 eura za liter.

Niektoré pohonné látky zdraželi

Ceny plynov sa v polovici februára 2026 nemenili, s jednou výnimkou. Zdraženie o 1,5 centa zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa predával za 1,540 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) zostala na úrovni 0,677 eura za liter, stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za nezmenených 1,748 eura za kilogram.

Ilustračné foto: Unsplash

Alternatívny plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich troch mesiacov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík sa predával za dlhodobo stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola cena plynu CNG vyššia o 5,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,5 %, LNG o 12,4 % a ekologický plyn bioLNG o 24,6 %.

Ceny ropy čaká pokles

Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Náladu na trhoch tento týždeň ovplyvňujú najmä rokovania medzi Iránom a USA o iránskom jadrovom programe. Navyše, ropné zoskupenie OPEC+ by na najbližšej schôdzke, ktorá sa uskutoční koncom tohto týždňa, mohlo oznámiť návrat k zvyšovaniu produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.15 h SEČ 71,11 USD (60,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 36 centov (0,41 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v apríli, dosiahla 65,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 34 centov alebo 0,54 %. Za celý týždeň však cena ropy smeruje v obidvoch prípadoch k poklesu. V prípade Brentu zhruba o 1 % a v prípade WTI o 1,4 %.

„Obchodníci momentálne vyčkávajú, ako sa vyvinú rokovania medzi Iránom a USA a ako rozhodnú zástupcovia OPEC+,“ povedala June Gohová, analytička zo spoločnosti Sparta Commodities. Predstavitelia ôsmich štátov OPEC+, Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, sa zídu v nedeľu 1. marca a očakáva sa, že sa dohodnú na zvýšení ťažby s platnosťou od apríla.

Medzitým USA a Irán rokovali vo štvrtok (26. 2.) v Ženeve o iránskom jadrovom programe v úsilí odvrátiť prípadný vojenský konflikt po tom, ako americký prezident Donald Trump nariadil posilniť vojenskú prítomnosť v Perzskom zálive. Podľa predstaviteľa Ománu sa obidvom stranám podarilo dosiahnuť významný pokrok.

Najnovšie články

