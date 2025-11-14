Vodiči, pozor: Polícia skúša nový postrach na cestách, pokutám sa už nevyhnete. Vidia vás a vy to netušíte.

Dopravná polícia pritvrdzuje kontrolu a do boja proti nedisciplinovaným vodičom nasadila novú techniku. Nad frekventovanými križovatkami a výjazdmi z bočných ciest sa objavili drony. To, čo vodič prehliadne, zachytí kamera vo vzduchu. Pokuta potom dorazí rovnako, ako keby ju udelil policajt priamo na ceste.
Za posledné týždne sa sociálne siete zaplnili zábermi z policajných dronov. Je z nich jasne vidieť, že kamery zo vzduchu monitorujú, kto ešte prejde na oranžovú, kto si trúfne na červenú a kto ignoruje stopku. Policajné prezídium ich používanie potvrdilo. Informovali TV Noviny.
Bratislava aj Trnava
Polícia zverejnila na sociálnych sieťach zábery z Bratislavského aj Trnavského kraja, kde už drony „hliadkujú“.
„Počas uplynulého týždňa vykonali hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území Bratislavského kraja,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.
„Pravidlá cestnej premávky budú aj naďalej prísne kontrolované policajtmi Krajského dopravného inšpektorátu za použitia rôznej techniky schválenej na odhaľovanie priestupkov vodičmi,“ dodala polícia.
