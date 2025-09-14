Voda a víno za 248 eur, alebo takmer 50 eur za sendvič: Podnik v obľúbenej destinácii čelí kritike za ceny, niektorým nevadia

Foto: TripAdvisor (Nathalie1211) / ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Návštevníci sa nedokážu zhodnúť.

Hlavná letná turistická sezóna v Európe je na konci a naše obľúbené destinácie sa lúčia s dovolenkármi, ktorých vystriedajú jesenní dobrodruhovia, ktorí hľadajú iný typ oddychu a spoznávania. Zaujímalo nás, ako počas najdôležitejších mesiacov v roku kvôli turizmu obstál plážový podnik na gréckom Mykonose, ktorý sa v minulosti netešil najlepšej povesti. Nové recenzie sú zmiešané. 

Kým niektorí vo svojich hodnoteniach na portáli Tripadvisor tvrdia, že skutočnosť nie je vôbec taká zlá, než sa traduje, ďalší majú opačný názor. A vyzerá to tak, že prevláda práve kritika.

Účet skoro 250 eur im vrásky nenarobil

„Strávili sme s rodinou nádherné popoludnie v podniku DK Oyster na Mykonose. Lokalita je fantastická, nálada uvoľnená a obsluha pozorná,“ opísal svoju skúsenosť jeden zo spokojných návštevníkov, ktorý nemal problém zaplatiť za ležadlá, fľašu vína a dve fľaše minerálnej vody 248 eur.

Na platforme sme našli ešte dve pozitívne recenzie z tohto leta a zvyšok sa niesol v negatívnom duchu. Mnohým návštevníkom sa ceny zdali privysoké, personál hrubý a poniektorí dokonca tvrdia, že ide o turistickú pascu. Rovnako ako aj po minulé roky, kedy sa podnik zmedializoval práve týmito obvineniami.

Ilustračná foto: pexels

Mali platiť aj za niečo, čo si neobjednali

Jeden z návštevníkov označil miestne ceny za šialenstvo. „Takmer 50 eur za sendvič a 40 eur za šalát,“ priblížil a posťažoval sa aj na kvalitu koktailov.

Niekto iný tvrdí, že síce sa podnik tvári, že ponúka ležadlá zadarmo, no pritom vyžaduje minimálnu útratu 100 eur na dve osoby. „Objednali sme si za 70 eur a chýbalo nám ešte 30. Prišiel „pánko“, ktorý tam pracoval, a ubezpečil nás, že je to v poriadku, a že už nič viac nemusíme doplácať. Celý čas sa zamestnanci správali nepríjemne, kričali,“ opísal a dodal, že vyvrcholením bolo, keď napokon dostali účet vo výške 110 eur. Podobné scenáre sa v reakciách zákazníkov opakovali viackrát.

Ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. Nech je to v prípade podniku na Mykonose ako chce, nikdy si pred návštevou akejkoľvek reštaurácie nezabudnite overiť jej hodnotenia, ideálne aspoň na dvoch platformách – napríklad na TripAdvisore a cez Google. Môžete sa tak vyhnúť nepríjemnej skúsenosti, o ktorú nestojíte.

Článok má čisto informačný charakter a vychádza z online dostupných recenzií návštevníkov a nie z našich vlastných skúseností.
