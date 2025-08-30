Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Ázijské bistrá sa u nás kedysi tešili popularite, no ich slávu postupne prebrali podniky, ktoré servírujú hipsterskejšie pho či ramen.

Nájdete ich vari v každom našom meste, lákajú relatívne nízkymi cenami, veľkými porciami, no niektorých môže odradiť povesť, ktorá okolo nich koluje. Hovoríme o ázijských bistrách, ktoré sa v našich končinách začali objavovať približne v 90. rokoch a pri ktorých sa už neraz čo-to popísalo o pochybnostiach ohľadom čistoty priestorov či čerstvosti surovín. Napriek tomu u nás stále prežívajú a majú svojich zákazníkov. 

My sme naposledy navštívili ázijské bistro v centre Banskej Bystrice možno aj pred desiatimi rokmi, ešte počas stredoškolských čias, kedy bol lacný vyprážaný syr s hranolčekmi alebo kari s ryžou to, čo tešilo naše peňaženky.

Po dlhej dobe sme sa na rovnakú adresu vrátili, a aj keď sa veľa vecí zmenilo, mnohé zostali presne také, ako sme si pamätali.

Recenzie návštevníkov nie sú vôbec zlé

Nášmu ázijskému bistru svieti na googli hodnotenie 3,9 hviezdičky z 5. V pozitívnych recenziách návštevníci vychvaľujú veľkosť porcií alebo príjemný pohľad na ryby v akváriách, ktorý sa im naskytol pri vychutnávaní si jedla. Niekto sa dokonca odvážil tvrdiť, že podnik ponúka najchutnejšie jedlo svojho druhu v širokom okolí.

V tých z opačného súdka sa zas spomína presný opak – jedlo, s ktorým to ide dolu vodou. Mnohé z týchto recenzií sú však staré aj niekoľko rokov a narazili sme v nich na zmienku, že podnik mal počas nich zmeniť majiteľa. A tak je najlepšie urobiť si vlastný názor.

Do ázijského Ha Noi Bistra sme si to namierili uprostred týždňa, v stredu, chvíľu po dvanástej. Zaujímalo nás, aká atmosféra tu vládne v čase obeda.

Ceny uvádzané v dolároch a jedlo od 1,50 eura

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo ponúka bistro len za 1,50 eura;
  • akú najdrahšiu položku sme v dennom menu našli;
  • čomu ďalšiemu sa venuje obsluha;
  • ako vyzerala naša objednávka za 7 eur;
  • prečo sme jedlo nedokázali dojesť.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
